La inesperada canción con la que Lele Pons calma a su bebé

Lele Pons sorprendió a sus seguidores al compartir un tierno y divertido momento con su hija Eloísa a la hora de dormir.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer venezolana compartió un video en el que muestra la inesperada canción con la que tranquiliza a su bebé a la hora de dormir.

Se trata, nada más y nada menos, de “Gasolina” de Daddy Yankee. “Sí, esa es mi hija”, escribió.

En el video se ve a Pons intentando calmar a su bebé para que duerma y ante el llanto de la pequeña, la influencer decide recurrir a la música para hacerla dormir y reproduce en su teléfono la famosa canción de Daddy Yankee.

La publicación de la influencer generó miles de reacciones de sus fans, quienes no dudaron expresarle lo divertido que les pareció el video.

“Las canciones que escuchaba Lele en el embarazo”, “DY el padrino de la bebé”, “Lo que bailo Lele en baby shower”, “La manzana no cae muy lejos del árbol”, son algunos de los comentarios.

Por la naturaleza del video, lo más probable es que se trate de uno de los videos de broma que suele publicar la influencer en sus redes sociales.

La última semana de julio, Lele Pons y Guaynaa anunciaron este domingo que nació Eloísa, su primera hija juntos.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja compartió la feliz noticia con dos fotos en las que muestran las manos y pies de su bebé, que nació el sábado, acompañadas solo del nombre y la fecha de nacimiento.

“Eloísa. July 26, 2025”, escribió la influencer de origen venezolano para acompañar las imágenes de su bebé.

La publicación de la pareja se llenó con miles de comentarios de sus seguidores y amigos como Luis Fonsi, Belinda, Demi Lovato, Natti Natasha, Ricky Montaner, Olga Tañón, Sheinnys Palacios, entre muchos otros.

Desde que la pareja anunció su embarazo, en marzo de 2025, ha compartido momentos especiales como la celebración de la fiesta de revelación de género, el baby shower que organizó la mamá de la influencer.

