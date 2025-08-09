Lele Pons comparte cómo luce a dos semanas de haber dado a luz

Lele Pons compartió cómo luce a dos semanas de haber dado a luz a su primera hija, Eloísa, fruto de su matrimonio con el rapero Guaynaa.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer y cantante compartió una foto en la que muestra cómo luce luego de dos semanas posparto para mostrar el característico “glow up” de las nuevas mamás.

“La última foto es mi favorita”, escribió la influencer para acompañar las fotos en la que también muestra cómo han sido sus primeros días como mamá.

De inmediato, la publicación se llenó de comentarios de sus seguidores con mensajes apoyo y con halagos.

“Amo lo real que eres”, “Las ventajas de parir normal”, “Una mamá hermosa”, “Tuviste una de las panzas de embarazo más bonitas en la historia de las embarazadas”, son algunos de los comentarios.

Lele Pons también ha mostrado con humor y autenticidad el proceso del postparto, subiendo un video en TikTok titulado “POSTPARTUM” donde expresa cómo ha vivido estas primeras dos semanas tras el nacimiento de su bebé.

La última semana de julio, Lele Pons y Guaynaa anunciaron este domingo que nació Eloísa, su primera hija juntos.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja compartió la feliz noticia con dos fotos en las que muestran las manos y pies de su bebé, que nació el sábado, acompañadas solo del nombre y la fecha de nacimiento.

“Eloísa. July 26, 2025”, escribió la influencer de origen venezolano para acompañar las imágenes de su bebé.

La publicación de la pareja se llenó con miles de comentarios de sus seguidores y amigos como Luis Fonsi, Belinda, Demi Lovato, Natti Natasha, Ricky Montaner, Olga Tañón, Sheinnys Palacios, entre muchos otros.

Desde que la pareja anunció su embarazo, en marzo de 2025, ha compartido momentos especiales como la celebración de la fiesta de revelación de género, el baby shower que organizó la mamá de la influencer.

En marzo, Lele Pons sorprendió al anunciar que estaba embarazada de su primer bebé junto a su esposo Guaynaa.

La influencer compartió la noticia en sus redes sociales con una serie de fotos en las que posa mostrando su panza de embarazo junto al reguetonero puertorriqueño.

“Bebé en camino. Contando los días para conocerte, te amamos. -Mamá y Papá”, escribió la influencer de origen venezolana para acompañar las imágenes.

Seguir leyendo:

· ¿Cómo fue la fiesta de baby shower del bebé de Lele Pons?

· Lele Pons comparte cómo vive la recta final de su embarazo

· Lele Pons muestra en fotos el drástico cambio que sufrió su cuerpo en solo un año