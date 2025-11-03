¡Shakira conoce a la hija de Lele Pons y Guaynaa en un emotivo encuentro!

La artista Lele Pons y el cantante Guaynaa, quienes dieron la bienvenida a su hija Eloísa el pasado 26 de julio, vivieron un momento especial con la visita de Shakira a su hogar.

La colombiana acudió a conocer a la pequeña y compartió un tierno instante con la recién estrenada familia. Para inmortalizar el encuentro, Lele Pons publicó una fotografía en la que se ve a Shakira sonriente y con la bebé en brazos. Eloísa lucía un vestido floreado, un suéter beige y un gran lazo en la cabeza.

Como detalle para la nueva mamá, Shakira le llevó un gran ramo de rosas en tonos blancos y rosados. La venezolana acompañó la imagen con un mensaje lleno de cariño: “¡¡Te amamos, Shakira!! Un día que jamás olvidaré. No puedo esperar a explicarle este momento a Eloísa”. A lo que añadió: “Qué momento más bello. Gracias por visitar a Eloísa”.

Este emotivo encuentro se produce poco después de que la familia protagonizara su primer Halloween juntos, donde Lele Pons, Guaynaa y la pequeña Eloísa hicieron un posado disfrazados de Wendy, Peter Pan y Campanilla, respectivamente.

Lele Pons compartió el importante momento en sus historias de Instagram. Crédito: Cortesía.

Sobre la bebé de Lele y Guaynaa

La bebé de Lele y Guaynaa nació el 26 de julio de este año. La noticia fue divulgada por la influencer venezolana en una publicación de Instagram. En el post escribió: “Eloísa. July 26, 2025”.

De inmediato, la publicación se convirtió en tendencia y –rápidamente– diversas celebridades comentaron como: Belinda, Natti Natasha, Olga Tañón, Demi Lovato y Luis Fonsi.

En cuanto a su embarazo, lo anunciaron en marzo de este año y, desde ese entonces, no han dejado de compartir momentos en las redes sociales. Incluso, la revelación de sexo, la cual, fue muy polémica porque Lele Pons sufrió una aparatosa caída debido a la pintura que usaron durante el evento.

