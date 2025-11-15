Recta final de Las mujeres ya no lloran: ¿Cuándo finaliza la gira de Shakira?

Shakira está en la recta final de su gira. En las próximas semanas, la cantante colombiana finalizará su histórico tour Las mujeres ya no lloran, el cual le ha dado el título de la artista latina más taquillera.

El último show de la gira Las mujeres ya no lloran, que comenzó el 11 de febrero en Río de Janeiro, está programado para el 9 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.

Antes de concluir, Shakira tiene previsto ofrecer once shows en ciudades de Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Desde su inicio, esta gira ha sido un fenómeno global y ha cosechado cifras récord en ventas y asistencia, consolidándose como la gira latina más importante y exitosa del año 2025.

¿Cómo fue el comienzo de la gira?

Shakira inició su gira con un concierto en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, una presentación que marcó el retorno de la cantante con canciones de su último álbum del mismo nombre, Las mujeres ya no lloran.

Tras este debut, la artista colombiana continuó su recorrido por distintas ciudades de Latinoamérica incluyendo Lima, Barranquilla, Medellín y México, donde agotó múltiples fechas en grandes estadios.

Una gira de récords históricos

Desde su inicio, la gira ha logrado superar todos los pronósticos iniciales, vendiendo hasta ahora más de 2.5 millones de entradas en Latinoamérica y Norteamérica.

En Estados Unidos, el tour ha recaudado más de 250 millones de dólares y en total se estima que llegará a generar unos 400 millones de dólares con la posible inclusión de futuras fechas en Europa y Asia.

Entre los récords de la gira destacan ser la gira latina más grande y taquillera de 2025 según Billboard, ocupar el puesto número 2 en el informe de mitad de año de Billboard Boxscore, y la venta récord de 1 millón de boletos solamente en México.

Además, Shakira hizo historia en Estados Unidos al convertirse en la primera mujer latina y única extranjera en agotar dos noches consecutivas en el estadio SoFi de Los Ángeles con un total de más de 90,000 asistentes.

