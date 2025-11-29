Dua Lipa y su homenaje a Shakira: cantó “Antología” en su show en Bogotá

Dua Lipa rindió un emotivo homenaje a Shakira durante su concierto en Bogotá, en el que sorprendió a miles de fanáticos al interpretar “Antología”, uno de los temas icónicos de la cantante colombiana.

La noche del viernes en el Estadio El Campín, la estrella británica incluyó la canción de la barranquillera en su Radical Optimism World Tour, cantándola en español con una pronunciación clara y mucho sentimiento, logrando conectar con el público colombiano.

Antes de comenzar su interpretación, Dua Lipa explicó en un casi perfecto español que quería dedicar una canción que la inspira por la evolución y el impacto global de su autora, generando una ola de emoción entre los asistentes.

El clásico de Shakira, lanzado a mediados de los 90 en su álbum Pies descalzos, resonó en el estadio mientras los fans se unían en coro, haciendo viral el momento en redes sociales por la sinceridad con que la británica interpretó la balada.

Dua Lipa ya había rendido tributo a otros artistas latinos durante su gira en países como Argentina, México y Chile, pero la interpretación en Bogotá alcanzó un nivel especial por su entrega al cantar el tema que cautivó a todos.

Tras el emotivo homenaje, la barranquillera no se quedó de brazos cruzados y expresó su agradecimiento a la artista británica.

A través de su cuenta de Instagram, Shakira compartió un fragmento de la interpretación de “Antología” de Dua Lipa. “Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranqulla!”, escribió la colombiana en sus redes sociales.

Curiosamente, “Antología” se cantó simultáneamente en otro escenario latinoamericano, ya que esa misma noche Shakira estaba en concierto en Asunción, Paraguay.

Este homenaje se ha visto como uno de los gestos más genuinos de una estrella internacional hacia la música latina, reafirmando la relevancia y legado de Shakira en la cultura musical mundial

