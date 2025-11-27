Dua Lipa abrirá su propia taquería durante su gira en México

La próxima visita de Dua Lipa a territorio mexicano como parte de su “Radial Optimism Tour” no solo llevará consigo buena música, sino también una celebración a la gastronomía de dicho país. ¿La razón? La cantante anunció la apertura por tiempo limitado de una taquería que llevará por nombre “Taquería La Dua”.

En un inesperado comunicado por medio de Instagram, el sello musical Warner Music anunció la iniciativa que celebrará el paso de la cantante británica por tierra azteca, que tendrá lugar del 1 al 5 de diciembre.

“¡La próxima semana tenemos planazo en Taquería La Dua! Vamos a celebrar en grande la llegada de @dualipa a la CDMX con el Radical Optimism Tour 🌮“, se lee en el mensaje compartido en redes sociales.

“La Dua” abrirá sus puertas del 1 al 5 de diciembre en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, en un horario de 12:00 p.m. a 12:00 a.m. Además, contará con un menú especial que va desde los clásicos tacos de arrachera y chicharrón, hasta opción más experimentales como caramelo con queso.

La experiencia gastronómica de Dua Lipa tendrá un costo de $249 pesos mexicanos (alrededor de $14 dólares) y se presentó bajo el slogan “Ilusión desde la primera mordida”, haciendo alusión a uno de sus temas.

Así respondió el público a Taquería “La Dua”

No pasó mucho tiempo antes de que las redes sociales se inundaran con reacciones por parte de los fanáticos de la cantante, quienes además de mostrarse emocionados por la iniciativa, aplaudieron la creatividad de la famosa para promocionar su fila de conciertos en México.

“Está increíble, ahí estaremos”, “Esto va a estar de locura”, “Omg vendan merch ahí mismo”, “Desde Costa Rica iré para vivir esa experiencia y a mi amada Dua”, “Estamos ready”, “Pero, ¿me va a despachar Dua o nadota?” y “Ahí nos vemos”, son algunos de los mensajes que se registraron bajo el post.

Dua Lipa pondrá a cantar y bailar al público mexicano el próximo 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP, sumándose a una lista selecta de artistas que han pisado este imponente escenario, incluyendo a Shakira, Kendrick Lamar, Blackpink y más.

Seguir leyendo:

• Dua Lipa celebró que recibió certificado de español previo a su gira

• “Estoy obsesionada con él”: Dua Lipa habla del anillo que diseñó Callum Turner

• Dua Lipa desata furor en redes con una selfie en bikini