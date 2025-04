Dua Lipa desata furor en redes con una selfie en bikini

La cantante Dua Lipa se volvió el tema de conversación en redes sociales luego de compartir una publicación donde además de dar una mirada a cómo disfruta de su tiempo libre, regaló un ‘taco de ojo’ a sus fans al aparecer enfundada en un diminuto bikini.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la intérprete de “Levitating” y “Don’t Start Now” colocó un carrusel de imágenes inéditas de su viaje a Albania, lugar natal de sus padres.

Dentro de las fotografías que adornaron su perfil se encuentran despampanantes paisajes, escapadas con amigos y días de playa junto a su pareja, Romain Gavras. Sería este último escenario en el que Dua Lipa protagonizó una sensual selfie donde dejó al descubierto su torneada figura, conmocionado a su comunidad digital de casi 90 millones de seguidores.

La postal en cuestión mostró a la cantante multipremiada tomando el sol desde la arena mientras porta un diminuto bikini rojo que además de evidenciar su abdomen plano y cintura ‘de avispa’, complementa el bronceado de su piel.

Asimismo, Dua Lipa otorgó una cátedra de seguridad y amor propio al aparecer con el rostro al natural y sin una gota de maquillaje, demostrando por qué es considerada una de las cantantes más bellas y aclamadas de la actualidad.

“Pascua en casa”, escribió la famosa junto a un emoji con la bandera albanesa, desatando una ola de mensajes con respecto a su visita a dicho territorio, pero sobre todo por su despliegue de coquetería.

Dua Lipa enfrenta críticas por una de sus fotos en Instagram

No todo fue miel sobre hojuelas en la sección de comentarios bajo el post. ¿La razón? Miles de personas reprobaron que en una de las imágenes que colocó se le ve sostener en su palma a una estrella de mar, especie marina que al ser extraída del agua no pueden realizar el intercambio de gases necesario para vivir y se asfixian.



“Por favor, no les hagas esto a las estrellas de mar. Aunque parezcan inofensivas y curiosas, son animales marinos muy sensibles. Tocarlas o sacarlas del agua, incluso unos segundos para una foto, puede costarles la vida. La mejor manera de cuidarlas es admirarlas en su hábitat sin interferir”, escribió una usuaria desde la plataforma.

A pesar de la polémica que se desató dentro de la red social, Dua Lipa se ha mantenido al margen y sin emitir comentarios al respecto.

