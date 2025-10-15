Dua Lipa celebró que recibió certificado de español previo a su gira

Esta semana, Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al compartir que obtuvo el Certificado General de Educación Secundaria (GCSE) en español justo antes de iniciar su esperada gira Radical Optimism Tour en México.

La cantante británica, conocida por su energía en el escenario, mostró con orgullo su certificado en sus redes sociales, reflejando su compromiso por acercarse aún más a sus fans hispanohablantes.

A través de sus historias de Instagram, Dua Lipa anunció que aprobó el examen oficial de español con una foto en la que se la ve posando sonriente junto a su profesora nativa, quien la acompañó durante todo el proceso de aprendizaje.

El estudio del idioma fue adaptado a la apretada agenda de la cantante gracias a clases virtuales, permitiéndole avanzar a su ritmo y combinar sus giras y grabaciones con su proceso de estudio.

El interés de Dua Lipa por la cultura hispana y su deseo de conectar auténticamente con seguidores en América Latina fueron las razones que la impulsaron a formalizar sus estudios.

Actualmente, la cantante se prepara para el examen de nivel avanzado (A Level), que profundiza en literatura, gramática y expresión oral.

La cantante ha expresado su interés por el idioma español en varias oportunidades, como en conciertos o videos en redes sociales en los que se la ve pronunciando algunas frases o palabras.

La cantante regresará a la Ciudad de México con dos conciertos los días 1 y 2 de diciembre en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira Radical Optimism Tour.

Dua Lipa también tiene previstos shows en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia en noviembre.

