“Estoy obsesionada con él”: Dua Lipa habla del anillo que diseñó Callum Turner

Dua Lipa puso punto final a los rumores y especulaciones al confirmar oficialmente su compromiso con el actor británico Callum Turner.

La noticia fue revelada en una entrevista para British Vogue, realizada en abril, pero publicada recientemente, donde la cantante expresó su entusiasmo por esta nueva etapa en su vida: “Sí, estamos comprometidos. Es muy emocionante”.

La artista de 29 años compartió que Turner diseñó el anillo de compromiso con la ayuda de sus mejores amigas y su hermana, logrando una joya que, según sus palabras, “es muy propia de mí”. “Estoy obsesionada con él. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien”, declaró.

Es la primera vez que habla del compromiso

Aunque Dua ha lucido su anillo desde diciembre del año pasado, esta es la primera vez que habla públicamente sobre su compromiso.

La relación entre ambos se confirmó en enero de 2024, después de ser vistos juntos en una fiesta en Los Ángeles, y desde entonces han sido captados disfrutando de su romance en diversas ocasiones, incluyendo un viaje a Nueva York.

A pesar de la felicidad, la pareja no tiene prisa por casarse. Lipa está enfocada en su gira Radical Optimism, que finaliza en diciembre, y ambos prefieren disfrutar del compromiso antes de planificar una boda. “Nunca he sido de las que piensan mucho en una boda ni en qué tipo de novia sería”, comentó la cantante entre risas. “De repente pienso: ‘¿Qué me pondría?’”.

Además de hablar sobre el compromiso, Dua también reflexionó sobre la profundidad de esta decisión: “Nunca entendí realmente el peso que implica. Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento realmente especial”.

¿Está dispuesta a formar una familia?

Respecto a formar una familia, Lipa no descarta la posibilidad de tener hijos con Turner en el futuro. “Me encantan los niños, pero criar a un hijo implica mucho más que simplemente amarlos. Es algo que pasa cuando tiene que pasar”, explicó, reconociendo los desafíos de equilibrar la maternidad con su carrera musical.

Una fuente cercana a la pareja había adelantado a The Sun que “Dua y Callum están tan enamorados que saben que esto es para siempre”, y que la familia y amigos de ambos están encantados con la noticia. “Han pasado una Navidad increíble”, añadió la fuente.

Antes de su relación con Turner, Dua Lipa tuvo romances con figuras como Jack Harlow, Trevor Noah y Anwar Hadid, mientras que Callum Turner estuvo vinculado sentimentalmente con Vanessa Kirby, con quien terminó en 2020 tras cuatro años juntos.

