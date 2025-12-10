Shakira cantó “Acróstico” con sus hijos en su show en Argentina

La superestrella colombiana Shakira regaló a sus seguidores una noche inolvidable en Buenos Aires al cantar por primera vez en vivo el tema “Acróstico” junto a sus hijos, Milan y Sasha.

Ante un público de más de 45,000 personas en el Estadio José Amalfitani la noche del 9 de diciembre, Milan (12) y Sasha (10) subieron al escenario, vestidos con trajes azul celeste a juego con el vestido su madre.

El ambiente en el estadio se cargó de emoción al ver a la familia unida para interpretar la conmovedora canción que Shakira dedicó a sus “amores más grandes” en 2023.

Aunque los Milan y Sasha ya habían aparecido en pantallas durante la interpretación de “Acróstico” en conciertos anteriores, esta fue la primera vez que se unieron a su madre en el escenario para cantar juntos.

Al finalizar la presentación, madre e hijos se fundieron en un cálido abrazo, un gesto de amor que conmovió a todos los asistentes.

Horas después, la cantante compartió su alegría en redes sociales, escribiendo: “Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. ¡Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse!”.

Shakira reveló previamente que fueron sus propios hijos quienes le pidieron participar en “Acróstico”.

Actualmente, Shakira se encuentra en Argentina para ofrecer cinco conciertos en dos ciudades del país en la recta final de su gira Las mujeres ya no lloran, que finalizará en México el 27 de febrero de 2026.

Una gira de récords históricos

Desde su inicio, la gira ha logrado superar todos los pronósticos iniciales, vendiendo hasta ahora más de 2.5 millones de entradas en Latinoamérica y Norteamérica.

En Estados Unidos, el tour ha recaudado más de 250 millones de dólares y en total se estima que llegará a generar unos 400 millones de dólares con la posible inclusión de futuras fechas en Europa y Asia.

Entre los récords de la gira destacan ser la gira latina más grande y taquillera de 2025 según Billboard, ocupar el puesto número 2 en el informe de mitad de año de Billboard Boxscore, y la venta récord de 1 millón de boletos solamente en México.

Además, Shakira hizo historia en Estados Unidos al convertirse en la primera mujer latina y única extranjera en agotar dos noches consecutivas en el estadio SoFi de Los Ángeles con un total de más de 90,000 asistentes.

