Shakira bate récord con su residencia en Centroamérica

Shakira volvió a demostrar por qué es la artista latina más influyente del mundo. En un hito sin precedentes para la industria del entretenimiento en Centroamérica, la cantante logró agotar las entradas para sus tres fechas programadas en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en El Salvador, en menos de 24 horas.

Tras el inicio de la venta de entradas, el pasado 17 de diciembre, miles de fanáticos reportaron filas virtuales de hasta cuatro horas para asegurar un lugar.

“¡Nuestra residencia en Centroamérica empezó con el pie derecho! Increíble saber que ya están agotados los tres conciertos. Les llevaré nuevas sorpresas”, celebró la barranquillera a través de sus redes sociales.

La denominada “residencia histórica”, programada para los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026, recibirá a más de 82,000 personas. Se espera que una gran parte de los asistentes provenga de países vecinos como Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, lo que ha disparado las proyecciones turísticas.

Según autoridades locales, el evento generará un impacto económico estimado en 25 millones de dólares y la creación de unos 11,000 empleos entre directos e indirectos. La Ministra de Turismo, Morena Valdez, confirmó que se proyecta una ocupación hotelera del 100% en San Salvador durante los días del espectáculo.

El show promete una experiencia de vanguardia con 93 toneladas de equipo técnico, incluyendo una pantalla gigante de 49 metros y efectos de inteligencia artificial. Shakira regresa a tierras salvadoreñas tras casi dos décadas de ausencia, reafirmando que su legado sigue más vigente que nunca en el corazón de sus fanáticos.

