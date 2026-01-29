window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Shakira es dueña de la gira más exitosa de la historia de la música latina, según Billboard

La cantante colombiana ha logrado recaudar alrededor de $421.6 millones de dólares con "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour"

Shakira rompe récords con su reciente gira mundial.

Shakira rompe récords con su reciente gira mundial.  Crédito: Chris Cornejo | Cortesía

Avatar de Clary Castro

Por  Clary Castro

Shakira, con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour“, ha logrado congregar a más de 3.3 millones de asistentes, llegando a 82 estadios en el mundo. Lo que ha significado ingresos de $421.6 millones de dólares, según confirmó Billboard.

Después de 30 años de carrera, vivir este momento es algo que cuesta creer",

Shakira Cantautora.

Es válido decir que la cantante colombiana es una de las artistas que más convocatoria genera. Cuyo alcance la convierte en una de las más influyentes y poderosas en la industria de la música latina, sin lugar a dudas.

Ante semejante logro y alcance, la intérprete de “Acróstico” dijo: “Después de 30 años de carrera, vivir este momento es algo que cuesta creer. Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago“.

Por si todo esto fuese poco, Shakira también ha alcanzado un nuevo logro con Disney, gracias a la cinta animada “Zootopia 2”, en donde ella interpreta el tema principal, por segunda ocasión. El cual lleva por nombre “Zoo”. Según los datos de taquilla, la película ha superado los $1.7 mil millones de dólares recaudados.

Sigue Leyendo más de Shakira aquí:

· Shakira anuncia que su gira llegará a Japón este año
· Shakira celebra el cumpleaños 13 de su hijo Milan con fiesta temática de futbol
· Shakira agradece “incluso a quienes la lastimaron” en emotivo balance de su año

En esta nota

música latina Shakira
Trending
Contenido Patrocinado
Trending