Shakira es dueña de la gira más exitosa de la historia de la música latina, según Billboard

Shakira, con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour“, ha logrado congregar a más de 3.3 millones de asistentes, llegando a 82 estadios en el mundo. Lo que ha significado ingresos de $421.6 millones de dólares, según confirmó Billboard.

Es válido decir que la cantante colombiana es una de las artistas que más convocatoria genera. Cuyo alcance la convierte en una de las más influyentes y poderosas en la industria de la música latina, sin lugar a dudas.

Ante semejante logro y alcance, la intérprete de “Acróstico” dijo: “Después de 30 años de carrera, vivir este momento es algo que cuesta creer. Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago“.

Por si todo esto fuese poco, Shakira también ha alcanzado un nuevo logro con Disney, gracias a la cinta animada “Zootopia 2”, en donde ella interpreta el tema principal, por segunda ocasión. El cual lleva por nombre “Zoo”. Según los datos de taquilla, la película ha superado los $1.7 mil millones de dólares recaudados.

