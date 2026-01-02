Shakira agradece “incluso a quienes la lastimaron” en emotivo balance de su año

Shakira reflexionó sobre el final de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y celebró las lecciones que le dejó en el 2025. La gira de la cantante colombiana, de 48 años, inició su tour en Brasil y lo concluyó en el Hard Rock Live de Hollywood en Miami.

Con su gira, la estrella llegó a los estadios más importantes de Norteamérica y Sudamérica, además vendió 2.5 millones de entradas vendidas.

A través de un post en Instagram, Shakira no solo celebró la vuelta a su propia cama, sino que desgranó las lecciones vitales que extrajo de este intenso año. “He aprendido que es mejor buscar la paz, que perseguir obsesivamente la felicidad”, escribió.

En el mismo mensaje, reflexionó: “Mirar hacia adentro es más importante que mirarse en un espejo, y solo aceptándonos a nosotros mismos enseñamos a los demás a hacerlo”.

Sobre la maternidad

Uno de los momentos más destacados que compartió fue la participación de sus dos hijos, Milan (12) y Sasha (10), en un concierto de Buenos Aires a mediados de diciembre. Los niños la acompañaron en el escenario para interpretar ‘Acróstico’, una oda a la maternidad, simbolizando la fusión de su vida personal y profesional.

La cantante también habló sobre haber encontrado serenidad en la soledad: “Aprendí a respirar”, confesó, “y encontré dentro de mí el mejor refugio, donde ahora puedo restar del ruido exterior”.

Aunque sin mencionar nombres, Shakira aludió al dolor causado por su separación del futbolista Gerard Piqué y su supuesta infidelidad. “Intenté agradecer incluso a quienes me han lastimado, porque ellos también han sido verdaderos maestros”, añadió.

“Comprendí que la tristeza y la alegría son dos hermanas sabias e inseparables”, añadió.

Con la gira concluyendo oficialmente a finales de febrero en México, Shakira cerró su mensaje con un deseo espiritual para el futuro: “Que el nuevo año nos encuentre siendo amables con nosotros mismos, aceptándonos incondicionalmente y felicitándonos por nuestros pequeños logros, porque solo ellos nos hacen verdaderamente grandes”.

