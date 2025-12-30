Shakira vuelve a España para cantar en un especial de fin de año

Shakira vuelve a España, y esta vez para cerrar el año por todo lo alto. Televisión Española (RTVE) dio el “campanazo” definitivo al confirmar que la superestrella colombiana será la pieza clave de su programación especial para este 31 de diciembre.

Bajo el título “La Casa de la Música”, RTVE anunció que Shakira se suma a un ambicioso cartel de artistas para despedir el 2025, un movimiento que sorprendió tanto a la industria como a sus seguidores.

La noticia se hizo oficial a través de un video emitido en el programa Directo al grano, donde la propia cantante envió un mensaje que no pasó desapercibido por su carga emocional: “Volver a Televisión Española es reencontrarme con una parte de mi carrera y de mi historia. Así que nos vemos para terminar el año en La 1, la casa de la música“.

Estas palabras cobran especial relevancia dado el contexto personal de la artista. Tras su mediática ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué en 2022 y su posterior traslado a Miami en abril de 2023, las apariciones de Shakira en la televisión española han sido prácticamente inexistentes, limitándose a sus compromisos judiciales y breves visitas personales.

La participación de Shakira en este especial supone, por tanto, una “paz mediática” con el país que fue su hogar durante más de una década y donde consolidó gran parte de su éxito global.

Shakira no estará sola. El especial “La Casa de la Música”, que comenzará a las 10:45 pm (hora local) celebrará también los 70 años de TVE con actuaciones de primer nivel desde puntos emblemáticos de la geografía española.

La colombiana compartirá cartel con otros grandes regresos, como el de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh, así como con artistas de la talla de Lola Índigo, Ana Torroja y Estopa, quienes además presentarán las campanadas junto a Chenoa.

Aún no está claro si Shakira estará presente,algunas fuentes apuntan a que la cantante hará una conexión desde Miami grabada previamente con una producción de alto nivel.

