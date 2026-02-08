Shakira sufrió una caída en el inicio de su residencia en El Salvador

Lo que debía ser una noche de puro brillo y celebración en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González se convirtió en un momento de tensión para los miles de asistentes al primer concierto de la residencia de Shakira en El Salvador.

La artista colombiana sufrió una fuerte caída en pleno escenario mientras interpretaba uno de sus temas más emblemáticos, “Si te vas”.

El incidente ocurrió en los primeros bloques del espectáculo. Según los videos captados por los fanáticos y difundidos rápidamente en redes sociales, la barranquillera se desplazaba con energía por la plataforma cuando, debido a un aparente resbalón o un mal paso provocado por el calzado, perdió el equilibrio y terminó impactando contra el suelo sobre su costado derecho.

Pese a lo aparatoso del golpe, el profesionalismo de la intérprete de “Las mujeres ya no lloran” fue el verdadero protagonista. Sin detener la música ni mostrar signos de dolor extremo, Shakira se incorporó de inmediato con una sonrisa en el rostro.

“¡Qué caída!”, exclamó al micrófono antes de soltar una risa cómplice con su audiencia, continuando con la coreografía y la interpretación como si nada hubiera ocurrido.

La reacción de la “Loba” desató una ovación ensordecedora de sus seguidores, quienes destacaron su capacidad para manejar imprevistos en vivo.

Este concierto marca el inicio de una serie histórica de cinco presentaciones en el país centroamericano, las cuales han generado un impacto económico millonario y una ocupación hotelera total en la capital de El Salvador.

Afortunadamente, el equipo de la cantante confirmó que el incidente no pasó de ser un susto y que Shakira se encuentra en perfectas condiciones para continuar con las fechas restantes de su gira mundial.

Seguir leyendo:

· Sheynnis Palacios caminará junto a Shakira en residencia en Centroamérica

· El sentido mensaje de Shakira sus fans tras lograr importante récord: “Le dan sentido a todo lo que hago”

· Shakira es dueña de la gira más exitosa de la historia de la música latina, según Billboard