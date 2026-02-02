El sentido mensaje de Shakira  sus fans tras lograr importante récord: “Le dan sentido a todo lo que hago”

Shakira ha vuelto a demostrar por qué es una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos. La estrella colombiana fue reconocida con un récord Guinness por su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, consolidándola como la gira más taquillera de un artista hispano en la historia.

Ante este hito, la cantante compartió en sus redes sociales un mensaje lleno de gratitud que ha conmovido a sus de seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “Soltera” expresó su asombro ante el cambio de la industria musical desde sus inicios hace 30 años, destacando que este logro es especialmente significativo dada la calidad de los artistas actuales.

“Romper este nuevo récord es un logro increíble para mí. Estoy muy agradecida con mis fans; su lealtad y pasión le dan sentido a todo lo que hago”, afirmó la barranquillera.

Según cifras de Billboard Boxscore, la gira de Shakira ha recaudado hasta la fecha 421.6 millones de dólares y ha vendido más de 3.3 millones de boletos en 86 espectáculos desde su arranque en febrero de 2025.

Para Shakira, el éxito financiero palidece ante la conexión emocional con su público. “Sin ellos, nada de esto sería posible. ¡Sin duda, tengo los mejores fans del mundo!”, añadió.

Tras superar grandes desafíos personales y profesionales, la cantante vive un momento de plenitud. El recorrido de Las Mujeres Ya No Lloran no se detiene; tras su paso arrollador por América, la artista se prepara para llevar su música a Europa, Asia y Medio Oriente durante este 2026.

Este nuevo récord no solo reafirma su vigencia, sino que subraya un vínculo que ella describe como “indestructible”.

Con presentaciones próximas en México y El Salvador, Shakira continúa demostrando que, en su caso, las lágrimas se transformaron en un éxito global sin precedentes.

