Sheynnis Palacios caminará junto a Shakira en residencia en Centroamérica

La capital salvadoreña se prepara para un acontecimiento sin precedentes en la industria del entretenimiento regional. La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, regresará a El Salvador para compartir escenario con la superestrella colombiana Shakira, en el marco de su esperada residencia centroamericana.

El evento tendrá lugar este domingo 8 de febrero, marcando la segunda fecha de la serie de conciertos de la barranquillera en el país.

Según confirmaron los organizadores de Two Shows, la nicaragüense arribó este 7 de febrero procedente de Miami para integrarse a los ensayos de lo que promete ser uno de los momentos más memorables del espectáculo.

La relación entre ambas figuras no es nueva. Su vínculo comenzó en mayo de 2025, cuando Shakira invitó a Palacios a caminar junto a ella en uno de los conciertos de su gira mundial Las mujeres ya no lloran. Desde entonces, han forjado una amistad pública que ha sido celebrada por millones de seguidores en redes sociales.

Este reencuentro posee una carga simbólica especial: ocurre en El Salvador, el mismo país donde Sheynnis Palacios hizo historia al ser coronada como la mujer más bella del universo. Su participación no solo celebra el éxito individual de ambas, sino que refuerza el empoderamiento y la influencia de las mujeres latinas en la cultura global.

La presencia de la ex Miss Universo ha generado una ola de entusiasmo, especialmente entre la comunidad nicaragüense residente en El Salvador y el público local, que aún recuerda con cariño su reciente visita en diciembre para la elección de la reina de Santa Tecla.

Con la llegada de Shakira y esta colaboración de alto perfil, El Salvador se consolida como un destino clave para eventos de talla mundial. La cita del domingo no será solo un concierto, sino un tributo a la excelencia latina en la música y la belleza.

