Shakira reveló la fecha de estreno de su canción junto a Beéle

La expectativa terminó para los de seguidores de Shakira y Beéle. Tras días de rumores y avistamientos en Barranquilla, los artistas confirmaron a través de sus redes sociales que su nueva colaboración titulada “Algo tú” estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo miércoles 4 de marzo.

El anuncio se dio a conocer mediante un video en el que ambos aparecen en un estudio de grabación, en el que dejaron escuchar un adelanto del pegajoso estribillo del tema.

“¡Qué ganas de que ya sea 4 de marzo!”, escribió la barranquillera en su cuenta de Instagram, acompañando el clip que rápidamente superó miles de interacciones.

Homenaje a sus raíces

La canción no es solo un encuentro de dos generaciones, sino una celebración de la identidad costeña colombiana.

Según los fragmentos revelados, “Algo tú” fusiona ritmos urbanos con sonidos tradicionales como la gaita y el bullerengue.

El rodaje del videoclip también ha generado revuelo, ya que se llevó a cabo en lugares emblemáticos de Barranquilla, como el Barrio Abajo. Con la participación de comparsas locales y una estética carnavalera, el video busca resaltar la riqueza cultural de su tierra natal.

Este lanzamiento llega en un momento cumbre para Shakira, quien recientemente fue nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026.

Con “Algo tú”, la artista reafirma su capacidad para reinventarse y apoyar al talento local, uniendo fuerzas con Beéle tras su exitosa experiencia previa en la versión 2025 de “Hips Don’t Lie”.

