Shakira entre los nominados al Salón de la Fama del Rock 2026

El Salón de la Fama del Rock & Roll reveló su lista de nominados para 2026, y el nombre de Shakira resuena con fuerza entre los postulados.

La cantautora colombiana se posiciona como una de las figuras centrales de esta edición, compartiendo el honor con íconos de la talla de Mariah Carey, Oasis y Phil Collins, en lo que representa un paso decisivo hacia su inmortalización en el templo de la música.

La nominación de Shakira no solo celebra su vigencia actual, sino que reconoce sus profundas raíces en el género. Según fuentes de la institución, la candidatura pone especial énfasis en el impacto cultural de sus álbumes Pies descalzos (1995) y ¿Dónde están los ladrones? (1998), trabajos que redefinieron el rock en español y consolidaron a la artista.

Cambio de paradigma

La inclusión de la barranquillera refleja la evolución del Salón de la Fama, que en los últimos años ha ampliado sus criterios para abrazar la diversidad de géneros y el impacto global más allá del rock convencional.

Junto a ella, la lista de este año destaca por su variedad de estilos, incluyendo a leyendas del heavy metal como Iron Maiden, figuras del pop-rock como Billy Idol y bandas fundamentales del britpop como Oasis.

Para Colombia, este anuncio representa un hito sin precedentes, situando a una de sus mayores embajadoras en la cúspide del reconocimiento artístico anglosajón. El proceso de votación ahora queda en manos de un cuerpo internacional de más de mil artistas, historiadores y miembros de la industria musical.

Los resultados se darán a conocer en los próximos meses, y la ceremonia oficial de inducción está programada para el segundo semestre de 2026.

