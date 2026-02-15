Un año de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour: Shakira celebró el aniversario de su gira

La estrella colombiana Shakira conmemoró esta semana el primer aniversario del inicio de su aclamada gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que consolidó su regreso a los escenarios como uno de los más impactantes en la historia de la música latina.

Tras un año de éxitos arrolladores, la barranquillera celebró este hito reafirmando el inquebrantable vínculo con su “manada” de seguidores.

El viaje comenzó el 11 de febrero de 2025 en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, marcando el fin de una ausencia de siete años de los escenarios. Desde entonces, el espectáculo se ha posicionado como la gira más rentable para un artista latinoamericano, batiendo récords de asistencia en cada ciudad visitada.

“Celebrando un año desde que comenzó la gira. Gracias a mi manada por hacerme tan feliz estos 365 días”, expresó la cantante a través de una publicación en sus redes sociales, en la que compartió momentos emotivos del tour.

Entre los detalles destacados, Shakira mostró una mini armónica que le obsequió por su directora coreográfica y amiga, Maite Marcos, quien le dedicó unas palabras resaltando cómo la artista ha transformado las lágrimas en alegrías a través de su música.

El aniversario coincide con su paso por Centroamérica, donde recientemente ofreció dos conciertos con lleno total en el Estadio Jorge “Mágico” González de San Salvador.

La agenda para 2026 no se detiene: Shakira regresará a México para extender su récord en el Estadio GNP Seguros con un total de 13 presentaciones en una misma gira.

Además de su recorrido por América Latina, la artista llevará su espectáculo a Oriente Medio, participando en el Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1 y el festival OffLimits en Abu Dabi.

Uno de los momentos más esperados del tour será el próximo 2 de mayo, cuando ofrezca un concierto gratuito en la emblemática playa de Copacabana, Brasil, cerrando un ciclo donde su música ha vuelto a resonar con fuerza global.

