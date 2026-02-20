Shakira anuncia concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México

¡Shakira vuelve a México! La cantante colombiana confirmó el regreso de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” a suelo mexicano con un concierto totalmente gratis en el Zócalo de la ciudad, programado para el próximo 1 de marzo.

La noticia fue revelada por la intérprete de “Pies Descalzos” en un video que ha sido replicado en las redes sociales oficiales del Gobierno de México: “¡México de mi vida! Llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han brindado”, comparte la famosa al inicio de su mensaje.

De acuerdo con la artista, la cita será “este 1 de marzo a las 8 p. m. estaré dando un concierto completamente gratuito para todos ustedes en el Zócalo capitalino de la CDMX”.

Para aquellos fans que no puedan asistir al encuentro, se confirmó que el concierto será transmitido en sus plataformas digitales oficiales: “Estaremos transmitiendo parte del show en vivo por mis canales, para todos los que se quieran unir a esta celebración. ¡Los amo!”, concluyó.

Con esta presentación especial, Shakira promete regalar a sus fans una noche inolvidable en uno de los lugares más emblemáticos del país que contribuyó al éxito histórico de su gira mundial. “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” la convirtió la intérprete latina con la gira más exitosa de todos los tiempos, superando los $420 millones de dólares recaudados y más de 3.3 millones de asistentes en 82 estadios alrededor del mundo.

México fue clave en este logro, pues durante su paso por este territorio Shakira realizó 12 conciertos consecutivos completamente ‘sold-out’ en el Estadio GNP Seguros, reuniendo a más de 780,000 fans, y sumando una fecha adicional debido a la demanda.

Shakira vuelve a México: así reaccionó el público a la noticia

La felicidad ante la noticia de la colombiana no se hizo esperar en canales digitales como Instagram, X y Tik Tok. Estos surgieron por parte de mexicanos y otros miles de latinoamericanos que celebraron la iniciativa de la denominada ‘loba’.

Los mensajes hacia la artista se presentaron como: “Shaki, México 🇲🇽 te ama. Gracias por este regalo”; “Tú eres lo mas lindo que existe”; “Un show histórico más para tu carrera”; “Allá te veo mi reina”; “Que reina, muchas felicidades a los mexicanos por este regalo”; “Gracias por tanto, perdón por tan tampoco”; “Te amo diosa, nos vemos el 1 de marzo”.

