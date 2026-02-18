Shakira celebró el Año Nuevo Chino con un mensaje asustes fans asiáticos: “Nos vemos pronto”

Shakira, reconocida no solo por su talento musical sino por su capacidad políglota, dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores al publicar un video celebrando el Año Nuevo Chino.

Vestida con un elegante y vibrante vestido rojo —color que simboliza la buena fortuna y la prosperidad en la cultura oriental—, la artista envió un saludo en un fluido chino mandarín que rápidamente se volvió tendencia.

En el clip, que ya acumula millones de reproducciones, se escucha a la intérprete de “Puntería” pronunciar con una dicción impecable: “¡Hola, China! ¡Feliz Año Nuevo Chino para todos!”.

El gesto fue recibido con entusiasmo por la comunidad asiática, que destacó el respeto y la dedicación de la cantante al aprender frases específicas para conectar con su cultura. Con este nuevo logro, Shakira suma el mandarín a su lista de idiomas que domina, que ya incluye el inglés, portugués, italiano, francés, catalán y árabe.

¿Rumbo a Asia?

Más allá de su capacidad lingüística, lo que realmente desató la locura entre sus fanáticos fue el cierre de su mensaje. Con una sonrisa cómplice, la artista concluyó diciendo: “¡Nos vemos pronto! ¡Los quiero, besos!”.

Estas palabras han sido interpretadas por muchos como una señal clara de que su aclamada gira mundial, Las mujeres ya no lloran World Tour, está por anunciar fechas oficiales en el continente asiático.

Aunque por el momento no existe una confirmación oficial por parte de su equipo, el mensaje ha servido para alimentar las esperanzas de miles de fans en ciudades como Pekín, Shanghái y Tokio, quienes esperan ver a la “loba” brillar en sus escenarios este 2026.

Seguir leyendo:

· Un año de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour: Shakira celebró el aniversario de su gira

· Shakira ofrecerá multitudinario concierto gratuito en Copacabana

· Shakira sufrió una caída en el inicio de su residencia en El Salvador