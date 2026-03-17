Con estadio propio, Shakira cerrará su gira con una residencia España

Shakira volvió a sacudir la industria del entretenimiento con un anuncio sin precedentes. La artista colombiana confirmó que el cierre de su aclamada gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, tendrá lugar en España con una residencia de conciertos en Madrid que incluirá la construcción de un estadio diseñado exclusivamente para ella.

En una entrevista para el programa Al cielo con ella de RTVE, la barranquillera reveló que su equipo y la promotora Live Nation están trabajando en una infraestructura temporal que llevará el nombre de “Estadio Shakira”.

Este ambicioso proyecto sigue el modelo de éxito de artistas como Adele en Múnich, permitiendo una producción de gran escala que, según palabras de la cantante, “no se ha visto antes en España”.

“España está reservado para el final. Voy a estar tirando la casa por la ventana desde todo punto de vista”, afirmó la intérprete de “Antología”.

Aunque no se conocen fechas exactas, Shakira adelantó que la serie de presentaciones se extenderá por “más de dos días”, lo que confirma el formato de residencia que permitirá a miles de fanáticos europeos despedir la gira en un entorno creado a la medida de la artista.

Este anuncio llega tras el histórico hito de Shakira en México, donde recientemente batió récords de asistencia al congregar a más de 400,000 personas en un concierto gratuito en el Zócalo.

Para la cantante, regresar a España tiene un componente emocional profundo. “Es un país que siempre tendré en mi corazón. Mi público español me ha dado tanto que esa relación es inquebrantable”, expresó.

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