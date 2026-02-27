Shakira anuncia concierto en las Pirámides de Giza con un video en árabe

La cantante Shakira sigue sorprendiendo a su público, ahora no solo con su poderío sobre el escenario y sus propuestas en la escena musical, también con sus habilidades del idioma árabe. Y es que, en un video publicado en redes sociales, la colombiana realizó un importante anuncio… ¡en árabe!

A través de Instagram y Tik Tok, la intérprete de “Pies descalzos” confirmó su regreso a Egipto luego de 20 años con su gira “Las Mujeres Ya no Lloran”.

El show está programado para el próximo 7 de abril y la cita será frente a la Gran Pirámide de Giza, una de las 7 maravillas del mundo antiguo en las que la artista se presentó por primera vez en el año 2007.

“Volver a presentarme en las pirámides de Egipto es un sueño hecho realidad y uno de los deseos que más he tenido desde el comienzo de esta gira. ¡Tengo muchas ganas de verlos a todos en Giza!“, expresó la famosa en un perfecto árabe. “¡Otro sueño hecho realidad solo gracias a ustedes!”

@vibesx.official 🇪🇬 Welcome to Egypt ❤️ Global icon Shakira is set to light up the stage at the legendary Pyramids of Giza 🔥 📅 Tuesday, April 7, 2026 🎟️ Tickets & Prices: Available only via the official TicketEgypt website 🥂 VIP Lounge Reservations: ‎+20 155 555 2590 ‎+20 155 555 2596 ✨ Presented to you by Venture Lifestyle and Nations of Sky ✨ Egypt is ready to welcome a night of global music and timeless history 👑 @Shakira #Shakira #ShakiraInEgypt #PyramidsOfGiza #EgyptEvents #LiveInEgypt 🇪🇬 ♬ الصوت الأصلي – Vibes X

Además de su paso por Egipto, Shakira cuenta con una agenda bastante ocupada que la hará visitar varios lugares en el otro lado del mundo. Según su página oficial, la cantante tiene previstos shows en Aqaba (Jordania), Doha (Qatar), Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y las ciudades indias de Bombay y Nueva Delhi, por mencionar algunos.

“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” ha convertido a Shakira en la intérprete latina con la gira más exitosa de todos los tiempos, superando los $420 millones de dólares recaudados y más de 3.3 millones de asistentes en 82 estadios alrededor del mundo.

Shakira continúa su viaje por el mundo, siguiente parada: México

Antes de llegar a Egipto, Shakira tiene una cita con el público mexicano en un concierto totalmente gratis en el Zócalo de la ciudad, programado para el próximo 1 de marzo. La noticia fue confirmada en un video donde la artista expresó su emoción por volver al país que la ayudó a romper récords a nivel mundial.

“¡México de mi vida! Llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han brindado”, comparte la famosa al inicio de su mensaje. “Este 1 de marzo a las 8 p. m. estaré dando un concierto completamente gratuito para todos ustedes en el Zócalo capitalino de la CDMX“.

Para aquellos fans que no puedan asistir al encuentro, se confirmó que el concierto será transmitido en sus plataformas digitales oficiales: “Estaremos transmitiendo parte del show en vivo por mis canales, para todos los que se quieran unir a esta celebración. ¡Los amo!“, concluyó la estrella.

Seguir leyendo:

• Shakira confirma concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México

• Shakira entre los nominados al Salón de la Fama del Rock 2026

• Shakira celebró el Año Nuevo Chino con un mensaje asustes fans asiáticos: “Nos vemos pronto”