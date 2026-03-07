20 de “Hips Don’t Lie”: Shakira celebra recordando la coreografía de la canción

Shakira volvió a demostrar por qué sus caderas no mienten. A través de sus redes sociales, la barranquillera celebró el 20° aniversario de su éxito mundial “Hips Don’t Lie”.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana compartió un video que recopilaba fragmentos de coreografías de la canción realizada en distintos momentos de su carrera para conmemorar el aniversario del tema publicado en 2006.

“20 años después… Y las caderas todavía no mienten”, escribió la cantante para acompañar la publicación, que se llenó de miles de comentarios de sus fans.

Un éxito que casi no ve la luz

A pesar de ser un himno imprescindible en su repertorio, Shakira reveló recientemente que la canción estuvo a punto de no ser incluida en su álbum Oral Fixation Vol. 2.

Según relató la artista en una entrevista en The Tonight Show, el disco ya estaba en proceso de distribución cuando surgió la colaboración con Wyclef Jean.

Tras un “sueño premonitorio”, Shakira tuvo que convencer a su discográfica para retirar las copias de las tiendas y reeditar el álbum para incluir el tema.

“Le dije al director de la discográfica: ‘tienes que confiar en mí, si hacemos esto, tenemos un éxito’”, recordó la cantante. La apuesta no solo funcionó, sino que redefinió su carrera internacional, consolidándola como la reina del pop latino en el mercado anglo.

Identidad y récords

“Hips Don’t Lie” no solo destaca por su ritmo, sino por sus referencias culturales. La frase “En Barranquilla se baila así” puso a su ciudad natal en el mapa global.

Hoy, con más de 1,400 millones de reproducciones en YouTube y tras haber superado el billón en Spotify, la canción se mantiene más vigente que nunca. Incluso, la cantante lanzó una nueva versión junto a Beelé y Ed Sheeran.

