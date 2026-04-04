Shakira anunció las fechas de su regreso a EE. UU.
La estrella colombiana regresa a Norteamérica con una serie de conciertos en las principales arenas del país, tras el arrollador éxito de su primera etapa
Shakira anunció esta semana una nueva extensión de su aclamada gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour“, confirmando su regreso a los Estados Unidos para el verano de 2026. Esta nueva etapa surge tras el rotundo éxito de sus presentaciones en 2025 y la reciente ruptura de récords históricos de asistencia en Latinoamérica.
En total, la cantante ofrecerá 13 conciertos, producidos por Live Nation. La serie de shows comenzará el 13 de junio en Inglewood, California, y recorrerá ciudades emblemáticas como Miami, Nueva York y Boston.
Según el anuncio oficial, esta fase del tour incluirá paradas inéditas en lugares como Palm Desert, Baltimore y Newark, ampliando el alcance de una gira que ya ha sido certificada con un Récord Guinness como la más taquillera de un artista latino.
Fechas y ciudades de los shows de Shakira en EE. UU.:
- 13 y 14 de junio: Inglewood, CA – Intuit Dome
- 17 de junio: Palm Desert, CA – Acrisure Arena
- 19 de junio: San José, CA – SAP Center
- 23 de junio: Dallas, TX – American Airlines Center
- 26 de junio: Atlanta, GA – State Farm Arena
- 1 de julio: Miami, FL – Kaseya Center
- 6 de julio: Baltimore, MD – CFG Bank Arena
- 10 de julio: Boston, MA – TD Garden
- 14 de julio: Newark, NJ – Prudential Center
- 20 de julio: Brooklyn, NY – Barclays Center
- 23 de julio: Belmont Park, NY – UBS Arena
- 25 de julio: Atlantic City, NJ – Boardwalk Hall
La preventa de boletos inició este viernes 3 de abril, mientras que la venta general estará disponible a partir del 9 de abril.
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