Shakira anunció las fechas de su regreso a EE. UU.

Shakira anunció esta semana una nueva extensión de su aclamada gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour“, confirmando su regreso a los Estados Unidos para el verano de 2026. Esta nueva etapa surge tras el rotundo éxito de sus presentaciones en 2025 y la reciente ruptura de récords históricos de asistencia en Latinoamérica.

En total, la cantante ofrecerá 13 conciertos, producidos por Live Nation. La serie de shows comenzará el 13 de junio en Inglewood, California, y recorrerá ciudades emblemáticas como Miami, Nueva York y Boston.

Según el anuncio oficial, esta fase del tour incluirá paradas inéditas en lugares como Palm Desert, Baltimore y Newark, ampliando el alcance de una gira que ya ha sido certificada con un Récord Guinness como la más taquillera de un artista latino.

Fechas y ciudades de los shows de Shakira en EE. UU.:

13 y 14 de junio: Inglewood, CA – Intuit Dome

Inglewood, CA – Intuit Dome 17 de junio: Palm Desert, CA – Acrisure Arena

Palm Desert, CA – Acrisure Arena 19 de junio: San José, CA – SAP Center

San José, CA – SAP Center 23 de junio: Dallas, TX – American Airlines Center

Dallas, TX – American Airlines Center 26 de junio: Atlanta, GA – State Farm Arena

Atlanta, GA – State Farm Arena 1 de julio: Miami, FL – Kaseya Center

Miami, FL – Kaseya Center 6 de julio: Baltimore, MD – CFG Bank Arena

Baltimore, MD – CFG Bank Arena 10 de julio: Boston, MA – TD Garden

Boston, MA – TD Garden 14 de julio: Newark, NJ – Prudential Center

Newark, NJ – Prudential Center 20 de julio: Brooklyn, NY – Barclays Center

Brooklyn, NY – Barclays Center 23 de julio: Belmont Park, NY – UBS Arena

Belmont Park, NY – UBS Arena 25 de julio: Atlantic City, NJ – Boardwalk Hall

La preventa de boletos inició este viernes 3 de abril, mientras que la venta general estará disponible a partir del 9 de abril.

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