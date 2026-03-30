¿Cómo será el estadio de Shakira en Madrid?

Las expectativas por el regreso de Shakira a los escenarios han alcanzado un nuevo nivel con el anuncio de los detalles sobre el “Estadio Shakira”, un recinto efímero que se levantará en el espacio Iberdrola Music para su residencia en Madrid.

De acuerdo con la BBC, no se trata de un concierto convencional, sino de una intervención arquitectónica y cultural diseñada para acoger a 50,000 personas en cada una de sus once fechas programadas para septiembre de 2026.

A diferencia de las giras tradicionales que utilizan estadios de fútbol preexistentes, Shakira optó por construir su propia infraestructura.

El “Estadio Shakira” será un montaje temporal de alta tecnología, optimizado para garantizar una acústica perfecta y una visibilidad total desde cualquier ángulo. Los organizadores destacan que el diseño busca una conexión íntima entre la artista y su público, rompiendo la frialdad de los grandes recintos deportivos.

El estadio será el corazón de una experiencia mucho mayor: el Macondo Park. Este parque cultural de 15 hectáreas, inspirado en el universo literario de Gabriel García Márquez, rodeará el recinto.

Los asistentes no solo acudirán a un show de dos horas; cada evento está diseñado como una jornada de 12 horas de inmersión cultural que incluirá gastronomía colombiana, exposiciones de arte y zonas interactivas que rinden homenaje al realismo mágico.

Ubicado en el sur de Madrid, en Villaverde, este proyecto promete activar una “microciudad” del entretenimiento. Aunque la magnitud del evento ha generado debates logísticos entre las autoridades locales, la infraestructura del estadio efímero se perfila como un hito en la producción de espectáculos en vivo.

Hasta el momento, Shakira ofrecerá 11 conciertos en Madrid como parte de esta residencia dentro de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”.

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