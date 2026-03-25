Shakira pospone sus conciertos en la India por tensiones regionales

Shakira ha pospuesto hasta nuevo aviso las dos presentaciones que tenía previstas para el mes de abril en las ciudades de Bombay y Nueva Delhi. Esto debido a las tensiones regionales derivadas del conflicto en Medio Oriente y la escalada bélica entre Pakistán y Afganistán.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado por el comité organizador “District”, de la empresa india Zomato. En el escrito, se subrayó la importancia de salvaguardar el bienestar del público, del equipo de producción y de la colombiana, en medio de la tensa situación política de la región.

“Debido a la situación geopolítica imperante y las tensiones regionales, el concierto ‘Feeding India’, que contaba con la participación de Shakira, ha sido pospuesto hasta nuevo aviso“, se confirmó en el comunicado difundido en redes sociales.

La cancelación afecta de forma directa a los conciertos programados para el 10 de abril en el Mahalakshmi Race Course de la financiera ciudad de Bombay, y el del 15 de abril, en el Estadio Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Este último tenía previsto un aforo superior a las 60,000 personas.

De acuerdo con el anuncio, el público podrá solicitar el reembolso total de las entradas que adquirieron. Según lo revelado por medios locales, estos oscilaban entre las $4,000 rupias ($46 dólares) para el acceso general y las $24,500 rupias ($282 dólares) para las zonas cercanas al escenario y salas VIP.

Pese a que esta opción está sobre la mesa, el equipo de organizadores no ha dado a conocer la nueva fecha en la que se llevarán a cabo estas dos presentaciones por parte de la intérprete de “Pies descalzos” y “Soltera”.

El evento encabezado por Shakira y los Jonas Brothers formaba parte de “Feeding India”, una iniciativa que busca recaudar dinero para ayudar a combatir la desnutrición infantil en ese país. Para Shakira, el par de presentaciones marcaría su regreso a la India después de casi 20 años.

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