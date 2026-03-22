Laura Pausini expresó su admiración por Shakira: “Es una de las artistas que más adoro”

La estrella italiana Laura Pausini volvió a demostrar el profundo vínculo que la une con la música en español y, especialmente, su admiración por una de las figuras más grandes de la industria latina: Shakira.

Tras el lanzamiento de su más reciente álbum, “Yo Canto2”, la intérprete de “En cambio no” dedicó unas palabras cargadas de afecto hacia la barranquillera, a quien considera una pieza fundamental en su propia historia musical.

En este nuevo álbum, Pausini decidió incluir una versión de “Antología”, el icónico tema de desamor que Shakira compuso en su adolescencia para el álbum “Pies Descalzos” (1995). La italiana explicó que esta elección no fue casual, sino un homenaje a una canción que la ha acompañado desde sus inicios en América Latina, época en la que ambas artistas comenzaban a conquistar el mercado internacional.

“Es una de las artistas que más adoro”, confesó Pausini durante la promoción del disco. La cantante relató que el respeto es mutuo y recordó con especial cariño su encuentro en Sevilla durante una edición de los Latin Grammy, donde la colombiana tuvo gestos “maravillosos” hacia ella.

Según Pausini, su equipo ya se puso en contacto con el de la barranquillera para hacerle llegar formalmente este tributo musical.

La versión de “Antología” bajo el sello de Pausini mantiene la vulnerabilidad acústica de la pieza original, pero incorpora la elegancia vocal y los matices emocionales característicos de la italiana.

Este tema forma parte de una selección de 17 canciones donde también se encuentran éxitos de artistas como Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra y Fito Páez.

El lanzamiento de este homenaje coincide con los preparativos de la gira mundial de Pausini, que la llevará a Colombia el próximo 22 de abril de 2026 para una presentación en el Movistar Arena de Bogotá, donde se espera que este tributo a Shakira sea uno de los momentos más esperados por el público local.

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