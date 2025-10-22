Laura Pausini reveló cuál fue la reacción de Bad Bunny a su versión de “Turista”

Laura Pausini reveló la emotiva reacción que tuvo Bad Bunny tras escuchar su versión de “Turista”, uno de los temas más destacados del último álbum del artista puertorriqueño.

Durante su participación en uno de los eventos de la Semana de la Música Latina de Billboard, la cantante italiana contó que Bad Bunny le escribió luego de que publicara su versión de “Turista”.

“Benito me escribió en ‘DM’ de Instagram, diciendo que él nunca se hubiese imaginado que un día cantaría una de sus canciones”, recordó Pausini.

De inmediato, la cantante le expresó su agradecimiento a Bad Bunny por componer una canción tan conmovedora.

“Yo le agradecí mucho por haberla escrito porque hay una motivación personal por la cual me gusta, además de darme escalofríos cuando escucho su versión y también la mía”, indicó.

La italiana narró que la idea de cantar “Turista” de Bad Bunny le surgió mientras “estaba manejando aquí en Miami” y sonó la canción, que ella considera apropiada para su estilo.

En abril, Laura Pausini sorprendió a sus seguidores con una reinterpretación de “Turista” en formato balada al piano, impregnada de su estilo y sensibilidad, que la hizo sentir una conexión inmediata con la canción.

“Como dijo una vez Woody Guthrie: ‘Una buena canción solo puede hacer el bien’. Escuché #Turista y me enamoré al instante… así que la canté. Y aquí está”, indicó la cantante en su cuenta de Instagram en ese momento.

En ese momento, el reguetonero puertorriqueño no dudó en reaccionar a una de la publicación de Pausini en redes sociales sobre su versión de “Turista”. “Wow”, escribió Bad Bunny para expresar su asombro.

La versión de Pausini de “Turista” formará parte de Yo canto 2, un disco de la cantante italiana con nuevas versiones de canciones de artistas de España y Latinoamérica.

Pausini también anunció una gira para acompañar el álbum que comenzará en marzo próximo en España y se extenderá hasta 2027.

Seguir leyendo:

· Laura Pausini será reconocida con el Premio Billboard Ícono

· Así fue el espectáculo de Robbie Williams y Laura Pausini en la final del Mundial de Clubes

· (VIDEO) Laura Pausini sufre una fuerte caída en Milán