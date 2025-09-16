La cantante italiana Laura Pausini será reconocida con el Premio Billboard Ícono durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrará el 23 de octubre en Miami.

Pausini será reconocida con el galardón, que honra a artistas con carreras icónicas que han trascendido en su género, por más de 30 años de trayectoria artística.

La cantante italiana expresó su emoción por recibir este galardón. “Lo que más me emociona es que este reconocimiento llega justo en el año en que, antes de saber que lo recibiría, ya había decidido lanzar un disco homenaje a los grandes cantautores de España y América Latina”, indicó en un comunicado.

La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 tendrá lugar en el teatro James L. Knight Center y será transmitida en vivo por Telemundo, la aplicación Telemundo, el servicio de streaming Peacock y Telemundo Internacional.

Además de recibir el premio, Pausini se presentará en vivo durante la gala, que cerrará la Semana de la Música Latina de Billboard, evento que se realizará del 20 al 24 de octubre.

La artista, que cuenta con reconocimientos como un Globo de Oro y nominaciones a los Oscar y Emmy, anunció también que prepara una gira mundial para 2026.

En 2023, Pausini fue homenajeada por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año, y su carrera incluye colaboraciones con figuras como Andrea Bocelli, Shakira y Ricky Martin, además de presentaciones en escenarios emblemáticos como el Madison Square Garden en Nueva York y el Royal Albert Hall en Londres.

El premio Billboard Ícono reconoce a Pausini como una estrella global que ha impactado generaciones y culturas, destacando su amor profundo por la música latina y su legado internacional en la industria musical.

