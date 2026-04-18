Ilhan Omar “desaparece” $30 millones de dólares en su declaración financiera presentada al Congreso

Con el objetivo de demostrar que no habían $30 millones de dólares en sus finanzas familiares, Ilhan Omar, representante por Minnesota, presentó ante el Congreso una declaración donde intenta probar que esa cantidad se agregó debido a un grave error contable.

En septiembre del año pasado, el diario New York Post dio a conocer que la demócrata de origen somalí Ilhan Omar había ganado cerca $30 millones de dólares en pocos meses a través de los negocios de su esposo Tim Mynett.

A través de una declaración financiera de Ilhan Omar, a la cual tuvo acceso el periódico neoyorquino y que fue le fue presentada al gobierno federal en mayo de 2025, se indicaba que —entre 2023 y 2024— la representante por Minnesota y su esposo, Tim Mynett, incrementaron sorpresivamente su patrimonio neto.

A partir de ello, el presidente Donald Trump insinuó que la congresista se había beneficiado de un fraude cometido en contra de la asistencia social en Minnesota, en el cual estuvieron implicadas muchas personas de la comunidad somalí, una afirmación que ella negó.

Fue así como, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes puso en marcha una investigación relacionada con Tim Mynett, consultor político convertido en capitalista de riesgo.

Donald Trump sostiene que la congresista Ilhan Omar se benefició de aportaciones federales para enriquecerse durante la pandemia de COVID. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

En respuesta, Ilhan Omar presentó una nueva declaración financiera a la cual tuvo acceso el periódico The Wall Street Journal.

De acuerdo con dicho medio informativo, en el documento modificado se menciona que los bienes de Omar y su esposo oscilaban entre $18,004 y $95,000 dólares, lo cual dista de la declaración anterior, donde sus activos habían pasado de rondar entre $15,000 y $50,000 dólares a ser declarados en 2024 hasta en $25 millones de dólares.

De hecho, Jacklyn Rogers, portavoz de la congresista de origen somalí, señaló que todo se trató de un error.

“La declaración enmendada confirma lo que hemos dicho desde el principio: la congresista no es millonaria. La declaración fue corregida tan pronto como se identificó la discrepancia”, puntualizó.

A través de una carta enviada por el abogado de Ilhan Omar a la Oficina de Conducta del Congreso, entidad independiente y no partidista encargada de recibir y revisar las denuncias de mala conducta relacionadas con los miembros y el personal de la Cámara de Representantes, se responsabiliza a un grupo de contadores de la declaración que tanto revuelo causó.

“Como personas muy ocupadas, es muy común que los miembros y sus cónyuges recurran a profesionales cualificados, como contadores, para realizar cálculos y determinar información que aparece en los documentos públicos. Si bien el error es lamentable, no hay nada inapropiado ni ilegal”, indica parte del documento.

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