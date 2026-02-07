Investigan al esposo de la representante demócrata Ilhan Omar por su repentino aumento de riqueza

Luego de que, en septiembre del año pasado, el diario New York Post dio a conocer que la demócrata de origen somalí Ilhan Omar había ganado cerca $30 millones de dólares en pocos meses a través de los negocios de su esposo Tim Mynett, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes puso en marcha una investigación relacionada con el consultor político convertido en capitalista de riesgo.

A través de una declaración financiera de Ilhan Omar, a la cual tuvo acceso el periódico neoyorquino y que fue le fue presentada al gobierno federal en mayo de 2025, se indica que —entre 2023 y 2024— la representante por Minnesota y su esposo, Tim Mynett, incrementaron sorpresivamente su patrimonio neto.

Al parecer todo surgió a partir de un emprendimiento de capital de riesgo montado en Washington, el cual se denomina Rose Lake Capital LLC, y de una bodega ubicada en Santa Rosa, California, donde se dedicaron a comercializar diversos productos y materias primas.

Lo sorprendente de ambos negocios es que, en 2023, los activos de su empresa montada en la capital de país no superaban los $1,000 dólares y un año después fueron valorados en un margen que oscilaba en cinco millones de dólares.

Con respecto al establecimiento habilitado en el “Estado Dorado”, sus activos pasaron de rondar entre $15,000 y $50,000 dólares a ser declarados en 2024 hasta en $25 millones de dólares.

Todo este dinero obtenido en tan corto tiempo por Tim Mynett y su esposa Ilhan Omar han causado extrañez en Washington, sobre todo a partir de que en Minnesota también investiga un presunto fraude de hasta 9 mil millones de dólares en fondos estatales, donde —de acuerdo con el presidente Donald Trump— habrían participado varios miembros de la comunidad somalí radicando en Estados Unidos.

James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, pretende descubrir cómo Ilhan Omar y su esposo lograron ganar millones de dólares en un corto periodo de tiempo, pero sobre todo con quién están haciendo negocios. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

Por ello, James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, anunció que las empresas vinculadas Mynett serán investigadas.

“Queremos saber: ¿Quién financia esto? ¿Y quién compra el acceso? Dado que estas empresas no listan públicamente a sus inversores ni el origen de su dinero, este repentino aumento en los valores genera inquietudes de que individuos desconocidos puedan estar invirtiendo para ganar influencia sobre su esposa”, escribió el republicano en una carta pública.

De esta manera, ya le fue solicitado a Mynett información sobre las últimas auditorías de sus empresas, las comunicaciones con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), así como correspondencia con otras agencias federales y registros de viajes hacia o desde los Emiratos Árabes Unidos, Somalia o Kenia.

Cabe señalar que todos los documentos requeridos deben presentarse a más tardar el 19 de febrero.

Al respecto, Tom Emmer, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, reiteró que la riqueza de Ilhan Omar y su esposo resultan por demás inusuales, así que deberá demostrar su legalidad.

“Confío en que la investigación del representante Comer sobre la sospechosamente creciente riqueza de Ilhan Omar revelará la verdad. La verdad libera a algunos, pero podría obligar a Ilhan a irse”, enfatizó.

