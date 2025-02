Legislador de Texas exige deportar a Ilhan Omar, representante demócrata de origen somalí

Brandon Gill, representante por Texas, pidió la deportación de la primera mujer musulmana en lograr un escaño en la Cámara de Representantes.

El malestar del político conservador surge a raíz de un video que circula en redes sociales donde aparece Ilhan Omar indicándole a los inmigrantes somalíes carentes de estatus legal en Estados Unidos o con documentos vencidos, qué hacer en caso de ser interrogados por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“No estás obligado a responder a sus preguntas. Simplemente dile que tu abogado te ha aconsejado no responder a las preguntas. No es obligatorio revelar tu nombre, estatus migratorio y modo de entrada. Aprende las leyes, prepárate y abstente de revelar información que prefieres que no sepan”, se le escucha decir a la demócrata.

Al respecto, Gill, quien cumple su primer mandato representando al Distrito 26 del Congreso de Texas, compartió un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, mediante el cual exige que, a pesar de haber obtenido la ciudadanía a los 17 años, Ilhan Omar sea expulsada de Estados Unidos.

“Nunca deberíamos haber dejado entrar a Ilhan Omar a nuestro país. Estados Unidos sería un lugar mejor si @IlhanMN fuera deportada a Somalia”, escribió.

Ilhan Omar nació en Somalia y obtuvo la nacionalidad estadounidense cuando tenía 17 años. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Las palabras del banquero convertido en político y quien acaba de cumplir un mes como representante del Distrito 26 de Texas, de inmediato causaron revuelo.

Sin embargo, no es la primera ocasión en que Ilhan Omar se mete en problemas por defender a causas que van en contra de la política estadounidense.

El año pasado, durante la etapa más delicada del conflicto bélico que sostiene Israel frente al grupo islámico Hamás, la mujer de 42 años le recriminó a Estados Unidos estar “financiando crímenes contra la humanidad”, esto a raíz del apoyo brindado a la nación judía.

De manera paralela, la hija de Ilhan Omar fue suspendida de la Universidad de Columbia debido a su participación en una protesta no autorizada a favor de Palestina llevada a cabo en el campus de dicha institución educativa.

Al respecto, la demócrata argumenta estar ejerciendo el derecho que le otorga la constitución como ciudadana estadounidense.

