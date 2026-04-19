Caitlyn Jenner recurre a Donald Trump para solicitarle ayuda para corregir el género en su pasaporte

Debido a que al renovar su pasaporte volvieron a señalar su género como masculino, Caitlyn Jenner solicitó la ayuda del presidente Donald Trump para corregir el error admnistrativo.

A pesar de haber actualizado desde hace años todos sus documentos legales para reafirmar su transición, en el documento de identidad de la exatleta olímpica de 76 años, su sexo indica “M”.

Durante su participación en el podcast de Tomi Lahren, la neoyorquina admitió lo complicado que resulta presentarse con un género y al momento de intentar corroborarlo con un documento surja el problema de tener escrito otro.

“Hoy en día, la documentación es extremadamente importante. Cada vez que te das la vuelta, tienes que mostrar tu identificación. Como persona en mi situación, que ha hecho la transición, trabajé muy, muy duro. Trabajé con un bufete de abogados para asegurarme de que todo se cambiara de ‘M’ a ‘F’, hasta mi certificado de nacimiento”, expuso.

No obstante, su problema surgió cuando su pasaporte caducó y tuvo que renovarlo.

“Lo hice todo y me lo devolvieron, ‘M’; no lo cambiaron”, mencionó.

Durante varios años, Caitlyn Jenner estuvo casada con Kris Jenner; con la que tuvo dos hijas, Kendall Nicole y Kylie Kristen, siendo además padrastro de Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Rob Kardashian. (Crédito: Stefan Jeremiah / AP)

Aunque de inmediato intentó solucionar el problema enviando la documentación oficial al Departamento de Estado, la respuesta no resultó positiva.

Después de corroborar que prácticamente se han agotado las opciones para lograr la modificación de género en su pasaporte, Caitlyn Jenner está tratando de llegar a Donald Trump en espera de su intervención para solucionar el error administrativo.

“Estuve en Mar-a-Lago hace dos meses y le escribí una carta explicándole todo esto, cómo me está afectando a mí y a muchas otras personas.

Por desgracia, no estuvo allí ese fin de semana. Un agente del Servicio Secreto dijo que podía hacérselo llegar, dejarlo en su escritorio y demás.

No he sabido nada de él. No le culpo en absoluto. Me cae muy bien y me encanta lo que está haciendo”, subrayó.

Cabe señalar que, su primer día de regreso a la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando que Estados Unidos reconocería solo dos sexos: masculino y femenino.

A partir de ese momento, el Departamento de Estado procedió a suspender la tramitación de las solicitudes de pasaporte de los estadounidenses que deseaban cambiar su marcador de género.

Se estima que dicha medida terminó por afectar a más de 475 mil adultos transgénero carentes de documentos de identificación que reflejen con precisión su género.

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