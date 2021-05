Caitlyn Jenner: “Estoy a favor del muro” en la frontera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La estrella republicana de reality shows y ex olímpica Caitlyn Jenner adoptó una línea dura sobre los problemas de inmigración el miércoles y dijo en una entrevista a Fox News que ella está “totalmente a favor del muro”, el controvertido esfuerzo en la frontera sur del expresidente Trump, y que pondría fin al estatus de “estado santuario” de California como gobernadora, reportó POLITICO.

“Estoy totalmente a favor del muro, aseguraría el muro. No podemos tener un estado, no podemos tener un país, sin un muro seguro”, dijo Jenner al presentador Sean Hannity en su primera entrevista televisiva importante desde que ingresó en la carrera para gobernadora de California hace casi dos semanas.

La entrevista, filmada ante una audiencia en vivo en Malibu, fue transmitida a las 6 p.m. PT.

Pero Jenner también pareció apoyar a los inmigrantes indocumentados que ya vivían en el país. “Quiero decir, vamos a enviar de regreso a algunas personas, está bien, no hay duda de eso”, agregó. “Pero he conocido a algunos de los mejores inmigrantes en nuestro país”.

Cuando se le preguntó si eliminaría el estatus de santuario de California, Jenner le dijo a Hannity: “Haría todo lo posible para hacerlo”.

Presionada sobre si permitiría que los funcionarios estatales trabajen con ICE, presumiblemente en deportaciones de inmigrantes indocumentados, Jenner dijo: “Estoy a favor de asegurar este estado. Estoy a favor de la aplicación de la ley. Estoy a favor de la protección fronteriza. Estoy a favor de ICE. Necesitamos que estas personas hagan su trabajo”.

La entrevista de Jenner con Hannity en Malibú, frente a lo que se describió como una multitud de sus partidarios, parecía claramente dirigida a ponerla directamente en la mira de los votantes y donantes de la base republicana en todo el país, en el período previo a las elecciones revocatorias de California, en las que ella aspira a desafiar al gobernador demócrata Gavin Newsom.

El terreno inusualmente amigable para la entrevista de una candidata a gobernador de California quedó claro en los primeros minutos de la transmisión, cuando Hannity anunció que respaldaba la retirada de Newsom y dijo que el programa del actual gobernador provenía del “estado socialista unido” de California.

Durante la siguiente hora, Jenner, de 71 años, la estrella de reality shows cuyo cómica lucha por gobernar a una familia caótica en “Keeping up with the Kardashians” la presentó a toda una nueva generación de estadounidenses, argumentó que estaba lista para gobernar la quinta economía más grande del mundo.

Apoyo a Trump

Jenner expresó su firme apoyo a Donald Trump, cuyas cifras de encuestas están en mínimos históricos en California.

“Lo que me gustó de Donald Trump fue que era un disruptor. Entró y sacudió el sistema”, dijo en la entrevista. “Hizo algunas cosas con las que yo estaba de acuerdo, algunas cosas con las que no estaba de acuerdo… Por otro lado, con Biden, no creo que esté de acuerdo con nada”.

Los funcionarios electorales estatales anunciaron el mes pasado que los partidarios de la revocación del gobernador Gavin Newsom habían obtenido al menos 1.6 millones de firmas válidas, más que suficiente para calificar para las elecciones que probablemente se llevarán a cabo en el otoño.

La campaña se basó en gran medida en los votantes republicanos del estado, y los organizadores expresaron su ira contra Newsom por sus restricciones a negocios, iglesias y escuelas, debido a la pandemia de coronavirus.