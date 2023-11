Laura Pausini agradece a sus padres: “Gracias por hacer el amor”, al recibir Latin Grammy

La Italiana Laura Pausini fue la gran celebrada de esta edición del Latin Grammy 2023. Mismo que se llevó acabo en Sevilla, España. Por supuesto, desde el día antes de la ceremonia, la intérprete de “Se Fue” estuvo recibiendo homenajes de parte de increíbles cantantes y artistas.

Laura Pausini en el Latin Grammy 2023. Crédito: Aldara Zarraoa. | Getty Images

Fue justamente Karol G la que dio el reconociendo a Laura Pausini. Además, le escribió unas muy sentidas palabras: “…Tu carrera ha sido extraordinaria y tu influencia perdurará en el tiempo. Y como mujer debe ser increíble tener una carrera tan legendaria y memorable como la suya. Te agradecemos por darnos tu talento, por darnos vida con tu música”, leyó La Bichota.

Sin embargo, cuando llegó el momento de subir a recibir su galardón de Latin Grammy como “Person Of The Year” 2023, la emoción se apoderó de ella. Su discurso fue entre emotivo y muy gracioso.

Laura Pausini recuerda a sus padres en el Latin Grammy

“Gracias a mi padre aquel día que elijo no ir al cine con mi madre y aquella noche de algunos años atrás y hacer el amor y hacer su hija Laura, que esta noche es la Persona del Año“, dijo primeramente Pausini en un mensaje explícito a sus padres.

Pero además reconoció el amor que ha tenido Latinoamérica desde el principio de su carrera. También la importancia para ella de haberse hecho famosa en español.

“He tenido una vida muy privilegiada, no solo por tener el gran placer de cantar en español, sino sobre todo, porque desde ese día me sentí adoptada como una hija, una hermana… Los latinos son mi familia. Me siento latina en mi forma de ser, pensar y sentir. Es muy conmovedor para mí recibir este premio“, agregó la cantante de “La Soledad”

¿Por qué Laura Pausini fue premiada?

Laura Pausini nació en Faenza, Italia. Fue conocida en un principio por su versatilidad al cantar en italiano y español. Es la tercera mujer en recibir el Latin Grammy Person of The Year. Las anteriores fueron Gloria Estefan y Shakira. Gran ganadora de la noche también.

Así, con su acento, se volvió popular en Latinoamérica. Sus letras cargadas de sentimientos desataron una euforia colectiva entre los ’90 y 2000. Los hispanos cayeron rendidos para siempre a sus pies.

La entrega de este premio reconoce la carrera musical de Pausini, así como también la historia que ha marcado la misma en la industria musical.

Pausini agradeció también a los organizadores del evento, Univision y La Academia Latina de las Artes y la Grabación por haber tomado a las mujeres en cuenta y seguir dándoles cada vez más espacios.

Reconoció también que no ha recibido mucho reconocimiento hasta ahora, pero la tendencia está cambiando con el surgimiento de artistas talentosas como Rosalía y Karol G.

Espera que, cada vez, sean más mujeres en la industria musical. Este es un logro para la Laura Pausini, pero también la consagra como una mujer que abrió camino para las siguientes en un medio que siempre ha sido dominado por hombres. ¡Felicitaciones!

