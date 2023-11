Shakira puso a España a cantarle a Gerard Piqué y a Clara Chía en el Latin Grammy 2023

La cantante de Shakira fue definitivamente una de las grandes protagonistas en la noche de Latin Grammy 2023. Misma, que se llevó a cabo en la ciudad de Sevilla, España. La cantante no solo acaparó los galardones en las principales categorías de la música de la fiesta latina, también dio una cachetada con guante blanco a su ex Gerard Piqué.

Durante la noche, Shakira estuvo en primera fila junto a Milan y a Sasha viendo a sus otros compañeros músicos ganar en las diferentes categorías. Hasta el momento de subirse al escenario para interpretar “Acróstico”.

Shakira cantó “Acróstico” en el Latin Grammy 2023. Crédito: Kevin Winter. | Getty Images

Un tema que justamente lanzó antes de partir de Barcelona después de 12 años. Vestía de dorado y con una virgen en el centro de su pecho, Shakira interpretó esta canción. Recordemos que en el videoclip de esta canción aparecen unas cajas de mudanza, Milan y Sasha diciéndole adiós al hogar que tenían en España desde que nacieron.

Shakira dedica Latin Grammy a fans españoles

Pero la cosa no queda ahí, Shakira le dedicó uno de sus galardones del Latin Grammy a España. Primero agradeció a su público latino que, como ya sabemos, la ha hecho retomar su carrera de una manera impresionante.

Además, ha dicho que sus fans en Latinoamérica fueron una pieza fundamental para poder salir adelante. Esto, después de su sonada separación con el exjugador del FC Barcelona.

“Y quisiera también compartir este premio con mi público latino, aquí en España, en Colombia, Estados Unidos, en Latinoamérica. Mi público latino que me ha llevado a cumbres altísimas, a esos lugares a los que soñé desde que era una niña, y a quien le debo todo”, dijo la colombiana.

Quiso aprovechar la oportunidad de estar en el país ibérico para agradecer a sus fans en España. Recordemos que la relación de Shakira y la prensa española no ha sido la más favorable.

“Y también quiero compartirlo con mi público español que han estado ahí acompañándome en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y duros que también he pasado en esta tierra que tanto he querido, pero que ni un solo día han dejado de darme cariño, apoyo, así que eso jamás se me olvidará España. Esto es para ustedes”, agregó.

Shakira en el Latin Grammy 2023. Crédito: Kevin Winter. | Getty Images

Precisamente, de eso habló en su entrevista ahora Colombia. Admitió que sus hijos definitivamente están más felices en Miami que en Barcelona. La razón que dio fue justamente los paparazzi y la prensa.

Así que, esta visita a España es muy importante en el marco del Latin Grammy. De cierta forma, es una reconciliación de ella con la última vez que hizo sus maletas y partió para no vivir más ahí.

Eso es parte de su pasado y de, una manera muy cariñosa, dejó claro que sus fans en España son parte fundamental también de su carrera.

Shakira y Bizarrap le cantaron a la novia de Piqué, Clara Chía

Cuando Shakira salió en el medio de la presentación de su compañero Bizarrap, con el que se llevó varios galardones de la noche por “BZRP Music Sessions #53“, le dio hasta con el balde a Gerard Piqué.

Pero no solo a él, Clara Chía Martí, pareja de Gerard Piqué y la tercera supuesta tercera en discordia, también se llevó su acostumbrada tanda.

Shakira apareció en el escenario bailando un tango. Recordemos que su canción “Te Dejo Madrid” justamente la lanzó en su relación con Antonio De La Rúa, anterior pareja antes de Piqué.

Después de bailar el tango, volvió a su canción con Bizarrap e hizo que todos los presentes en esa sala de España corearan: “Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena”.

Por supuesto, lo hizo muy sugerente, tal como hizo en los MTV Video Music Awards 2023. Sin embargo, como dijimos, el hecho de que esté en España le da otro tono a estas presentaciones. Shakira, una vez más, volvió a usar su arte para transmitir su sentir.

