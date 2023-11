Shakira dice que Milan y Sasha son más felices en Miami que en Barcelona

Shakira habló en entrevista exclusiva a la Revista ¡Hola! Colombia. Ahí se paseó, por supuesto, por lo que todos tenemos casi dos años comentando. Su separación, pero también de cómo es su vida actual, después de haber pasado toda esa revolución de emociones y un increíble éxito profesional.

Entre tantas confesiones, hubo una que llamó bastante la atención y que en su momento fue la preocupación tanto de Shakira, como de Gerard Piqué. La mudanza junto a Milán y Sasha de Barcelona a Miami.

El cambio repentino de lo que iba a implicar esto para los hijos de los famosos siempre estuvo sobre la mesa. Ahora, Shakira le confesó a ¡Hola! Colombia que justo la adaptación de Milan y Sasha, es lo que más la ha sorprendido de todo este cambio.

“Nunca había visto a mis hijos tan felices. Van a sus extraescolares sin que nadie los persiga, no como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta”, dijo la intérprete de “Acróstico“.

Por cierto, este tema hizo que Sony Music Latinoamérica le diera las primeras placas de platino tanto a mi Milan, como a Sasha, por las reproducciones del mismo.

Sabemos que ambos son fanáticos de los deportes. Y tienen de quien heredarlo. No en vano, Piqué ha sido uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona.

Ahora es el presidente de la Kings League y jugó para la Selección de Fútbol Española. Sus empresas actuales están íntimamente ligadas a las actividades deportivas.

Shakira da bofetada con guante blanco a la prensa española

Shakira se refirió al amor de sus hijos al deporte de una manera muy positiva desde que se mudó a los Estados Unidos: “Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades. En España, los niños no podían ir tranquilos al colegio y la situación que vivíamos con la prensa, en la que los perseguían incluso hasta la puerta de su colegio, no era soportable. Esto no tiene nada que ver con mi público español, que siempre ha sido muy cálido y que me ha dado apoyo en todo momento”

Esto parece ser ahora un nuevo tema en la palestra para Shakira. Las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez, LasMamarazzis, también han dado luces sobre una posible incomodidad entre la prensa española y la cantante colombiana.

Recordemos que, ellas han llevado esta información casi de manera exclusiva. Muchas veces han dicho lo que ha sucedido.

Fueron las que dieron a conocer la existencia de “una amiga especial” de Piqué. Durante un tiempo, ellas se reservaron el nombre de Clara Chía Martí, actual pareja de Gerard Piqué y señalada por muchos como la tercera en discordia.

En una de sus transmisiones y después de que Shakira había viajado hacia Nueva York, informaron que la intérprete de “Te Felicito” y “El Jefe” había sido perseguida por algún periodista en esa ciudad.

Como expertos en la fuente y ejerciendo en el país norteamericano, ciertamente, las reglas para la prensa en los Estados Unidos son muy diferentes. Así como también, las sanciones para reporteros y paparazzi.

El hecho es que, Shakira dejó ver en su entrevista a ¡Hola! Colombia que, parte de la felicidad y libertad que sienten Milan y Sasha, es justamente el no estar bajo lo que ella cataloga “acoso” de la prensa española.

Shakira se prepara para el Latin Grammy

La cantante hoy realizó su segundo día de ensayo con las cadenas Univision y RTVE. Mañana planea hacer dos presentaciones en la ceremonia de los premios Latin Grammy 2023, que se están llevando a cabo justamente en Sevilla.

Ahí, la Municipalidad de la ciudad hasta creó un eslogan para algunos de los artistas que están nominados al Latin Grammy: Rosalía, Sebastián Yatra y por supuesto, Shakira. “Shakira, Sevilla no decepciona, vuelve cuando quieras”.

