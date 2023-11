Shakira “factura” con sandalias Ipanema y lanza indirecta: “El siguiente paso es tuyo”

Shakira no para de cumplir su promesa que dice en la BZRP Music Sessions #53 con Bizarrap: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan“. La cantante es la nueva imagen de la marca de sandalias “Ipamena” Colombia.

En el clip que la propia Shakira compartió en su cuenta de Instagram, se ve componiendo y grabando como suele hacer. También riendo. El eslogan de la campaña de Ipamena es una muy a tono de indirecta de ella: “El siguiente paso es tuyo”.

Por supuesto, los comentarios no se han hecho esperar. Pero un detalle que muchos no recuerdan es que, hace no mucho, vimos a Shakira con la modelo brasileña Giselle Bundchen.

Y ella es muy amiga de Alexandre Grendene, la dueña de sandalias Ipmanema. Así que, esta relación comercial que data de hace más tiempo, pudo venir por aquí.

Qué modeló Shakira para Ipanema

La ex del jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, presentó temporada Primavera-Verano 2024. La colección se llama Semper Nova de Ipanema.

Van desde las típicas sandalias de esta marca hasta ahora unas de plásticos y colores llamativos, que tienen mismos modelos para niños y bebés.

La flexibilidad y la versatilidad para vestir de cualquier manera también es una característica de la colección. La colección “Semper Nova” significa: “Siempre nuevo”.

Shakira y su mensaje en Ipamena

Con el mensaje: “El siguiente paso es tuyo”, Shakira e Ipamena celebran a la mujer valiente, empoderada y trabajadora. También cómo debemos ir tras tus sueños.

Quiere que las mujeres y sobre todo las latinas den pasos hacia el autodescubrimiento. Kate Minner, directora de marketing de Grendene Global Brands, dijo que está muy entusiasmada con la colaboración. Asegura que, la colombiana representa la dinámica de la mujer latina.

Además, dicen que fue maravilloso la experiencia de trabajar con ella por “vibrante” que es. No hay duda que Shakira sigue “facturando” y dejando huella en esta nueva etapa de su carrera profesional.

Shakira salió de Miami y llegó a España

La colombiana salió hace unas horas de Miami directo a España. Específicamente a Sevilla, donde estará en los próximos premios de Univision y RTVE los Latin Grammy 2023.

Shakira con su hermano Antonio Mebarak y sus hijos con Gerard Piqué, Milan y Sasha en Barcelona. Crédito: Mega. | Grosby Group

Además de estar nominada, se dice que tendrá una participación muy especial y un importante reconocimiento. Desde el día de ayer, La Academia Latina de la Grabación ha estado premiando a las personas destacadas en su carrera.

Algunas de ellas son: Laura Pausini, Simone, Mon Laferte, Mijares y Soda Stereo, entre muchos otros. Pero, lo cierto es que, Shakira no está ahí solo para estar presente en los Latin Grammy.

Recordemos que tiene un procedimiento legal abierto y va a tener que estar en algunas de las audiencias por supuesto fraude fiscal en Barcelona. Algunos han dicho que, de encontrarla culpable, pudiese enfrentar hasta ocho años de prisión.

Pero la historia reza que, por lo general, este tipo de inconvenientes con Hacienda se soluciona pagando lo adeudado. Sin embargo, Shakira no quiso hacer este acuerdo inicialmente. Ella y sus asesores legales aseguran que ella no vivió en España en el periodo que le están indicando.

También explicó que, los primeros años de su relación con el presidente de la Kings League, Gerard Piqué, era un ir y venir. A pesar de que ella viajaba mucho a verlo, pues él tenía un compromiso muy serio con el Barcelona, ella no residía ahí.

Incluso presentó pruebas en los que en las que su ex, Antonio de la Rúa, aún estaba viviendo en la casa que compartían ambos en Las Bahamas.

Así que, en parte de todo este proceso legal de Shakira, ha llegado también a ventilar algunas cosas íntimas de su relación con Gerard Piqué. Lo cierto es que, los días sucesivos estaremos pendientes de cómo avanza esto en tribunales.

