Carlos Vives revela lo que sintió cuando Shakira se le apareció cantando en su concierto

La cantante Shakira ha dado mucho de qué hablar este fin de semana luego de que sorprendiera a Carlos Vives llegando a cantar ‘La Bicicleta’ en el concierto él estaba dando en el Kaseya Center en Miami, Florida.

La barranquillera dejó perplejo a su hermano del alma que impactado comenzó a caminar por el escenario y ella lo persiguió para abrazarlo y hacerlo entender que era real lo estaba viendo y escuchando.

En el show la artista no perdió oportunidad de bailar ‘La Bicicleta’ y ‘Currambera’ mostrando que sus caderas “no mienten” y causar emoción el público mientras su gran amigo no dejaba de mostrarse impactado por lo que estaba sucediendo.

¿Qué sintió Carlos Vives al ver a Shakira en el escenario?

Después de que terminó el concierto, el intérprete de ‘Ella Es Mi Fiesta’ fue consultado sobre lo que pasó por su mente y cómo estaban sus emociones después de ver a una persona tan especial para él sorprendiéndolo en el escenario.

“Uno está concentrado de verdad para un concierto y de repente, que tú estés cantando una canción, frente a ti aparezca Shakira, ¿qué va a pasar? No hay manera de controlar nada… No hay manera de hacerte ver que estás en el programa, no. ¡Fue muy emocionante!”, comenzó diciendo Carlos Vives.

Después, agregó lo que quería hacer: “Yo quería como cargarla, correr con ella… Abrazarla, dar vueltas por el piso, cantar, volver a empezar la canción”.

Sobre el hecho de que ese reencuentro de ellos en los escenarios ocurriera en Estados Unidos dijo: “Yo creo que fue maravilloso aquí en Miami también, porque es una ciudad que para ambos está como en el origen de todas las cosas buenas que nos pasaron. Yo creo que ella también sentía que había una especia de energía hoy aquí en Miami”.

“Qué felicidad haberla visto aquí hacer esa locura (…) Es una locura, ella no hace estas locuras, pero muy emocionante”, comentó Carlos Vives.

Asimismo, agradeció que haya sido en el tiempo en el que está realizando el ‘Tour de los 30’ años de trayectoria artística de él porque le gustó ver cómo la gente quiere a su paisana.

“Gracias, Shaki. Te quiero. Por haberme dado esa sorpresa, me quedé como bobo”, le dijo a quien es su ‘hermana de vida’.

Para finalizar sentenció: “Espero que no saquen las fotos de esos momentos porque debo tener cara de tonto”.

