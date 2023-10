Shakira cantando y moviendo las caderas le llega de sorpresa a Carlos Vives en su concierto en Miami

La cantante Shakira y el cantante Carlos Vives tienen una gran amistad que desde hace años se ha transformado en hermandad. Durante este fin de semana el colombiano ofreció un concierto en Miami, Florida, y su paisana no podía faltar, pero decidió hacer algo arriesgado y sorprenderlo en el escenario.

En su perfil en Instagram la barranquillera hizo un Live momentos antes de aparecerle a su gran amigo en el Kaseya Center y luego publicó un post para mostrar cómo estuvo lo que hizo.

“Voy a sorprender a Carlos Vives. Voy a aparecer en el escenario, no le hemos dicho a nadie, solamente sabe el manager que vengo a cantar ‘La Bicicleta’ con él (risa nerviosa) No he ensayado… No he hecho nada, he estado trabajando toda la tarde, me he vestido y me he venido para el Kaseya Center”, se le escucha decir en el video que subió a su perfil en la red social de la camarita.

En el clip se observa que el cantante estaba concentrado en su presentación y justo en el coro de la canción, cuando él le pidió al público que lo acompañara a cantar, entró ella haciendo que el lugar se estremeciera y que Vives quedara en shock sin poder creer lo que estaba viendo.

Al ver a ‘Shak’ cantando, Carlos quedó perplejo y comenzó a caminar por el escenario casi sin poder creer lo que estaba viendo y ella fue tras de él para abrazarlo. Por un momento pausaron el concierto y él todavía impactado solo dijo: “Déjame disfrutar de este momento”.

La intérprete del ‘Waka Waka’ dijo: “No te lo esperabas. No sabía nada, no sabía nada (comentó al público), ni tu mujer sabía”.

El show finalmente lo continuaron y se logró el propósito de la artista: cantaron y bailaron el gran éxito que estrenaron en 2017.

Carlos Vives le dedicó ‘Currambera’ y ella movió las caderas

Después de haber recibido la gran sorpresa, Carlos aprovechó de cantar la canción que le dedicó a Shakira para que ella bailara haciendo sus movimientos de cadera emblemáticos.

“Currambera/ Que luces tu pollera/ Cumbiambera/ Que mueves tus caderas. Volaste muy alto/ Las olas del mar te esperan/ Con tus pies descalzos/ Niñita de la pollera”, se le escuchó cantar a Carlos Vives mientras Shakira emocionada bailó.

Durante la interpretación de ese tema escrito para ella le agradeció a su “hermano” diciendo nostálgica: “Gracias, Carlos”.

