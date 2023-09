¿Tienen los talentos de Piqué? Hijos de Shakira juegan fútbol con ella en Barranquilla

Ahora que Shakira está viviendo su soltería y regresó con fuerza a la industria del entretenimiento, es común verla en eventos públicos acompañada de sus dos hijos: Milan y Sasha, quienes son producto de la relación de 12 años que tuvo con el exfutbolista, Gerard Piqué.

Durante este fin de semana la intérprete de ‘Waka Waka’ estuvo en su natal Barranquilla, en Colombia, inaugurando una escuela que ayudó a construir con su Fundación Pies Descalzos y otros colaboradores. Sus dos retoños estuvieron allí con ella, viendo parte de la labor altruista que realiza su madre desde hace décadas.

¿Tienen los talentos del papá?

En redes sociales se hizo viral un video de los dos niños jugando con la cantautora en la cancha de fútbol sala que hicieron en la institución educativa.

En el clip se ve a Shakira disfrutar del momento en los espacios del Colegio Nuevo Bosque. Aunque los pequeños estaban interactuando con el balón, fue Milan, el mayor de los dos, el que mostró en ese instante un poco más de habilidad en la cancha.

Shakira mostrándole a Sasha y Milan El Colegio Nuevo Bosque, la nueva obra que hace posible @fpiesdescalzos, @alcaldiabquilla y muchos aliados en Barranquilla.



Como ya lo han hecho en ocasiones como los recientes MTV Video Music Awards 2023, Milan y Sasha acudieron al evento vestidos iguales. Shorts blancos, camisetas blancas, medias y zapatos en el mismo color.

Shakira y sus hijos en la alfombra magenta de los MTV VMAs 2023. Créditos: Getty Images.

Shakira feliz con su regreso a Barranquilla

En su perfil en Instagram la artista escribió un emotivo mensaje para acompañar las enternecedoras imágenes de ella junto a niños colombianos en la inauguración del colegio.

“Nada mejor que volver a Barranquilla y esta vez a inaugurar este nuevo colegio Pies descalzos que atenderá a 1050 estudiantes”, comenzó diciendo.

Luego ‘Shak’ agradeció a quienes la ayudaron para hacer realidad esa institución: “Gracias a nuestros aliados Fundacion FC Barcelona, fundación La Caixa LaSalle College, alcalde Pumarejo, Alcaldía de Barranquilla y la Secretaría de Educación por sumar esfuerzos y apostar por el futuro de los niños colombianos”. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

