Un chiste sobre Piqué y Shakira desata la ira de internautas contra ‘El Gordo y La Flaca’

Esta semana el programa ‘El Gordo y La Flaca’ cumplió 25 años al aire y para celebrarlo lo hicieron en Disneyland en Los Ángeles. Justo el jueves era el Día de la Inteligencia artificial y se les ocurrió bromear con la separación de Shakira y Gerard Piqué, pero la acción hizo molestar a los internautas.

A través de la cuenta en Instagram del show publicaron un video en el que aparece una mano de la reportera Tanya Charry con un móvil mostrando un pequeño video de una recreación del catalán pidiéndole perdón a la barranquillera por los errores que cometió.

“Perdón, Shakira. Eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases…”, se escucha decir en el clip a la animación de inteligencia artificial del ahora empresario.

Luego de esas palabras Tanya dice: “Hoy en ‘El Gordo y La Flaca’ vamos a hacer posible lo imposible’ en el mundo del entretenimiento, pero con mucho cuidado y sobre para divertirnos, como todo lo que hacemos aquí“.

Lejos de causar gracia, muchos se molestaron y reaccionaron en el post con comentarios de rechazo sobre el contenido del video.

“No creo que a ella le guste que experimenten con su vida personal, eso es no entender el dolor ajeno”; “Es una burla pa’ Shakira no hagan eso, y dejen de seguir mencionando a ese sujeto, ya sáquenlo de la vida de Shakira como ella lo sacó”; “No hagan esas cosas, por respeto y consideración a Shaki. Los artistas también tienen sentimientos, dejen el tema por su paz mental”; “Ya dejen de hacerle tanta propaganda a ese tipo”; “No deberian hacer eso, porque no es diversion cuando hay HIJOS EN COMÚN…. respeto señores, NO TODO ES RAITING…”; “Me pongo el lugar de esta persona y no me gustaría que usarán mi imagen para lo que no he autorizado. Esto de la inteligencia artificial, en manos de gente poco inteligente traerá muchos problemas” y “Qué falta de respeto, tener que hacer noticia con el sufrimiento ajeno, porque mejor no publican sus vidas y dejan tranquilos a los artistas que bajeza de parte de ustedes”, han sido parte de las opiniones de los usuarios de la red social de la camarita.

