Vestida de sensual vaquera, Shakira debuta en el género regional mexicano con ‘El Jefe’

La cantante Shakira sigue triunfando. A días de su espectacular presentación en los MTV VMAs 2023, la barranquillera dio un adelanto de ‘El Jefe’, la canción que estrenará el próximo 20 de septiembre debutando en el género regional mexicano.

La incursión de la colombiana en la música tradicional mexicana que está muy de moda ha causado sensación en las redes sociales donde circula un adelanto del videoclip del tema.

Shakira ya ha incursionado en diversos géneros musicales durante sus 25 años de trayectoria artística, uno de sus éxitos más importantes es ‘TQG’, la canción que hizo junto a Karol G y por la que hace unos días fueron galardonadas en los VMAs en la categoría ‘Mejor Colaboración’. En esta ocasión, ‘El Jefe’ es una colaboración que tuvo con la banda Fuerza Regida.

Shakira y Karol G en los MTV VMAs 2023. Crédito: Getty Images.

“Soñando con irte del barrio, tienes todo pa’ ser millonario: tus dos caras, la mentalidad… solo te falta salario”, se le escucha cantar a ‘Shak’ en el video en el que aparece vestida como toda una vaquera.

Hasta el momento no se sabe si la nueva rola viene cargada de dardos contra su expareja, el padre de sus hijos, Gerard Piqué, a quien indirectamente ha mencionado en las canciones que ha sacado tras haberse separado él hace más de un año.

“Te Felicito”, “Monotonia”, “TQG”, “Acróstico” y “Copa Vacía” son los temas con los que ha triunfado dándole bofetadas con guante blanco al exfutbolista y hasta a su nueva novia Clara Chía, la que según Shakira “tiene nombre de persona buena, pero CLARA-mente no es como suena”. ¿Será que en ‘El Jefe’ también hay indirectas para el catalán?

El sensual atuendo de Shakira

En el audiovisual se ve a la intérprete de ‘Te Felicito’ lucir unas botas negras vaqueras puntiagudas y de tacón fino, un body negro con flecos con brillo en la parte inferior, un cinturón plateado y un sombrero de vaquera negro con detalles plateados.

Además, la cantante mostró su cabellera suelta y llevó algunos accesorios color plateado para completar su ‘outfit’.

En el video se aprecia a la cantante bailar muy bien y cómoda con el ritmo norteño en el que se estrenará el miércoles 20 de septiembre.

Varias cuentas en Instagram de noticias de entretenimiento han compartido el video, entre ellas la de ‘El Gordo y La Flaca’.

“Shakira da una probadita de ‘El Jefe’ tema que grabó con Fuerza Regida y estrenan el 9/20”, fue el texto que utilizó el programa en su cuenta en la red social de la camarita para postear el video.

Reacciones de los fans

En las redes sociales internautas han dejado diversas opiniones sobre la nueva canción de Shakira en género regional mexicano.

“Todavía me pregunto como pique no supo apreciar este mujerón”; “Ella ya me aburre. Demasiada saturación ella y Karol G”; “A ella le queda bien todo lo que haga es la mejor artista mundial”; “No le pega nada este estilo”; “A todos los que no les guste lo que canta o baila Shakira les aconsejo que la llamen y le propongan sus temas y sus coreografías, así una mujer con 30 años de carrera puede empezar a hacerlo bien”; “Ya estoy cansada de lo mismo”; “Gracias Clara Chía por devolvernos a SHAKIRA”; “¡Qué linda apoyando los artistas mexicanos! Bueno no es mi estilo, pero esperaré escuchar toda la canción. Qué viva la cultura de los latinoamericanos o hispanos” y “El regional mexicano es el próximo género en tendencia mundial, me alegra por México es un gran género aunque los seudos conocedores de música digan lo contrario”, son algunas de las opiniones que han dejado sobre la nueva canción de la barranquillera.

