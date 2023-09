Shakira anuncia “El Jefe” y Spotify clama por El Día de Shakira en Colombia

Después de que Shakira realizara la explosiva e importante presentación en los MTV Video Music Awards 2023 hace apenas unos días y luego de 20 años de haberse presentado en el mismo escenario y, prácticamente, no tener diferencias alguna ni en talento, ni en físico, ha anunciado otro éxito que promete ser parte de esta racha se llama “El Jefe”.

Dijo durante algunas entrevistas tras bastidores en los MTV VMAs 2023 que iba a lanzar esta nueva canción, pero que ella de jefe no tenía nada y que no iba a dar más detalles al respecto. No se sabe si esto vaya en referencia a Gerard Piqué, pues recordemos que Clara Chía Martí fue que es hasta la actualidad empleada del ex jugador del FC Barcelona en la empresa que tiene llamada Kosmos.

Lo cierto es que Shakira parece haber superado estos desafíos personales, provocados por esta separación. Las canciones de los últimos meses dedicadas e esto han “facturado” y mucho: “Te Felicito”, “Monotonia”, “TQG”, “Copa Vacía”, “Acróstico”.

Tras el anuncio de su divorcio, su carrera se ha recuperado de manera impresionante y estos lanzamientos se produjeron esencialmente durante este último año. Así que Shakira está lista para sumarse otro éxito, “El Jefe”.

No proporcionó muchos detalles adicionales sobre la canción, pero sí confirmó el día de lanzamiento será el miércoles 20 de septiembre. Su actuación en la entrega de premios impresionó a artistas de la talla de Taylor Swift con su presencia en el escenario y hasta los levantó del asiento.

Sopotify pide se cree El Día de Shakira en Colombia

El 15 de septiembre de 2023 es un día especial para los fanáticos de Shakira en todo el mundo, y para la plataforma de música en streaming Spotify. La talentosa artista, conocida como un faro de la música y la representación latina a nivel mundial, ha dejado una huella imborrable en la industria musical a lo largo de tres décadas. Más allá de su éxito musical, Shakira ha tenido un impacto profundo en la cultura y la educación, tocando corazones. Además, ha puesto el nombre de la mujer latina y de Colombia por todo lo alto.

En reconocimiento a su legado perdurable, Spotify ha lanzado la campaña #ShakiraMereceUnDía, que invitó a los colombianos a expresar su apoyo en las redes sociales para dedicar un día entero a la estrella del pop mundial.

Esta iniciativa resonó en varios países latinoamericanos, incluyendo Colombia, México, Chile y Argentina, y gracias al apoyo de los fanáticos, #ShakiraDeservesADay se ha convertido en una realidad. La fecha elegida para esta celebración única es el 29 de septiembre, que también marca el 25 aniversario del álbum “Dónde Están Los Ladrones“, uno de los más exitosos de su carrera de Shakira y uno de los álbumes más escuchados en Spotify.

Shakira en los MTV Video Music Awards 2023. Foto: Getty Images.

El reconocimiento de Shakira como artista es innegable, pero este tributo es también una oportunidad para que sus apasionados seguidores expresen su agradecimiento y un homenaje a Colombia, la tierra que la vio nacer y que ha influido en su música y su identidad de manera profunda. En donde también inaugurará una escultura que están haciendo en su nombre.

Shakira se emociona por #ShakiraDay

Shakira, emocionada por esta iniciativa, compartió su reacción: “Cuando me enteré del Día de Shakira en Colombia, ¡mi reacción inicial fue de emoción total! Me hizo sonreír y sé que mis padres estarán orgullosos de verlo”.

Además, la artista reconoció la importancia de sus fans en su carrera y cómo Colombia ha sido una fuente constante de inspiración para ella.

Este mes, además del #ShakiraDay, Spotify ha nombrado a Shakira Embajadora Global de EQUAL, un programa que busca promover la equidad de género en la industria musical al destacar y celebrar el trabajo de las creadoras de todo el mundo. Como Embajadora Global, Shakira encabeza la lista de reproducción EQUAL Global y contribuye a impulsar la igualdad de género en la música.

El Día de Shakira es una celebración de su legado musical y cultural, una oportunidad para agradecer a la artista por su contribución invaluable a la música latina y un recordatorio de que su música seguirá inspirando a las generaciones futuras.

