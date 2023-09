Acusan a Shakira de hacer ritual satánico en los VMAs de MTV y tener un pacto con el diablo | VIDEO

Cuando habíamos creído que lo habíamos visto todo, el mundo del espectáculo, y en especial de la música acaba de recibir tremenda movida entorno a Shakira. Pues un “fan” asegura que la cantautora colombiana tiene un pacto con fuerzas oscuras, que terminan con el Diablo en persona.

Sí, así como lo leen, ahora resulta que el éxito de mi Shaki de toda la vida, se lo debe a los rituales y estar plenamente consagrada a seres malignos.

Sí, desde los inicios de su carrera, en nuestra infancia, nos advirtieron que Shakira había hecho un pacto con fuerzas oscuras, con el diablo. Lo que vimos ayer en MTV vmas fue un ritual de dominación mundial. Abro hilo te explico por qué: pic.twitter.com/n6CXK3OcoY — Jonny From The Block (@silapreto) September 13, 2023

Pero eso no fue todo, el supuesto fan de la intérprete sudamericana asegura que no está tan convencido si Shakira está comprometida con el Diablo o con otro ser fuera de este mundo, por lo que señala que no sabe si es Ángel o Demonio.

Seguro ya se están preocupando y pidiendo a gritos a qué me refiero con esto. Pues les platico porque realmente es muy sencillo.

Este ritual inicia con she wolf -Loba- una canción que habla del proceso de conversación a loba. Shakira al inicio de su presentación nos muestra su fase de su posesión. Ella necesita un exorcismo, pero no, el poder de la loba -un animal asociado a la oscuridad- se desata en ella pic.twitter.com/UbG3ZiG7Tc — Jonny From The Block (@silapreto) September 13, 2023

Resulta que un fan en Twitter, de nombre Jonny From The Block, usó su cuenta de redes para asegurar que Shakira tiene tal cual un pacto con el Diablo, que le ha ayudado a hacer una carrera exitosa hasta la fecha.

“Sí, desde los inicios de su carrera, en nuestra infancia, nos advirtieron que Shakira había hecho un pacto con fuerzas oscuras, con el diablo. Lo que vimos ayer en MTV vmas fue un ritual de dominación mundial. Abro hilo te explico por qué”. USUARIO EN REDES JONNY FROM THE BLOCK

Hay otro elemento importante en esta etapa de She Wolf. Durante la coreografía Shakira está reunida con mujeres, están muy cerca, unidas y movidas por una fuerza superior que no sabemos de dónde viene. La historia nos ha hablado de lo peligrosas que pueden ser las mujeres unidas. pic.twitter.com/NROvnhiktH— Jonny From The Block (@silapreto) September 13, 2023

Fue el primer mensaje que dicho sujeto lanzó en sus redes, acompañado de un video de la intérprete de “Ojos Así”, mientras entra a su show de los VMAS con la canción Loba.

Mientras que, en el segundo tweet, este supuesto seguidor de la sudamericana reveló que el proceso de conversión a Loba es más bien la práctica de un exorcismo.

“Este ritual inicia con she wolf -Loba- una canción que habla del proceso de conversación a loba. Shakira al inicio de su presentación nos muestra su fase de su posesión. Ella necesita un exorcismo, pero no, el poder de la loba -un animal asociado a la oscuridad- se desata en ella” USUARIO EN REDES JONNY FROM THE BLOCK

Pero todos sabemos que el poder satánico de Shakira se adapta a los nuevos tiempos. En la parte de Te Felicito hace una clara referencia de que su poder oscuro y su magia nos convertirá en robots. La distorsión en su voz muestra la pelea entre hombre, máquina y espíritu. pic.twitter.com/6ser4kgaxL— Jonny From The Block (@silapreto) September 13, 2023

Para la tercera publicación, Jonny, como se llama este usuario en redes sociales, asegura que hasta sus bailarinas están coludidas en los supuestos rituales “malignos” que estaría haciendo la expareja de Gerard Piqué.

“Hay otro elemento importante en esta etapa de She Wolf. Durante la coreografía Shakira está reunida con mujeres, están muy cerca, unidas y movidas por una fuerza superior que no sabemos de dónde viene. La historia nos ha hablado de lo peligrosas que pueden ser las mujeres unidas” USUARIO EN REDES JONNY FROM THE BLOCK

El oscurantismo no para. El siguiente acto diabólico Shakira usa el fuego como elemento para hechizarnos a todos. Además miren como la cabeza de las bailarinas se transforma. No amix, no, eso no es normal. pic.twitter.com/RlSkZYvy1d— Jonny From The Block (@silapreto) September 13, 2023

Y uno de los posts que más llamó la atención, fue en el que habló de la canción “Te Felicito”, pues da más detalles de este supuesto trato de Shakira con fuerzas malignas.

“Pero todos sabemos que el poder satánico de Shakira se adapta a los nuevos tiempos. En la parte de Te Felicito hace una clara referencia de que su poder oscuro y su magia nos convertirá en robots. La distorsión en su voz muestra la pelea entre hombre, máquina y espíritu” USUARIO EN REDES JONNY FROM THE BLOCK

Ahora, en la misma presentación de ojos así, Shakira usa los cuchillos para representar su poder.

1- El cuchillo así hace referencia a un demonio triste.

2- El cuchillo aquí significa: un demonio pesado.

3- El cuchillo acá significa: mi diablo me respalda. pic.twitter.com/JyFZe5MaZp— Jonny From The Block (@silapreto) September 13, 2023

Lo sorprendente de todo esto, es que hubo fans que creyeron en sus teorías “conspirativas” de este sujeto. Lo que nos pone a pensar en el futuro de la humanidad, pues realmente no están sustentadas con pruebas claras este tipo de comentarios.

