Clara Chía habría estallado contra Gerard Piqué por culpa de una exigencia de Shakira

A pesar de que ya llevan más de un año separados, la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué siguen siendo noticia. Esta vez de nuevo están en el ojo del huracán y sería de nueva cuenta a causa de la pareja del exjugador, Clara Chía Marti.

Recordemos que la joven veinteañera se considera que fue la tercera en discordia en la relación de Shakira y Piqué. Y hasta una de las canciones de la colombiana lo habría dejado al descubierto.

Pese a ello, al parecer Clara se está poniendo en una actitud poco amigable con el también empresario, pues estaría muy molesta por culpa de la cantante de “Antología”.

Quien de nuevo habría sido muy clara al respecto de que ella no tenga ningún tipo de contacto, acercamiento etc con sus hijos Milán y Sasha.

De acuerdo con el portal del diario español El Mediterráneo y Ecuavisa, no todo parece ser color de rosas entre este par, pues sus allegados, no dejan de asegurar que no están pasando por un buen momento.

Según información revelada por dichos medios, Gerard Pique habría tenido una supuesta discusión con la joven catalana, esto después de los ajustes que se dieron al acuerdo de custodia que tiene con Shakira.

Pues según lo poco que se ha dado conocer por diversos periodistas, entre ellos Jordi Martín. En este documento, presuntamente la cantante colombiana estableció que sus hijos Milan, 10 años y Sasha, de 8 no pueden convivir con Clara cuando les toca estar con su padre.

De acuerdo con dichos reportes, el exfutbolista del Barcelona accedió a esa petición, lo que supuestamente habría puesto furiosa a Clara Chía Marti, ya que esto implicaría que no podrá estar con él cuando esté a cargo de sus hijos.

“Según se informa, habría pedido a su pareja que le defendiera frente a esta situación de descontento. Gerard Piqué no habría cedido ante las insistentes peticiones de Clara Chía para redefinir la cláusula que atañe la custodia de Milan y Sasha” INFORMACIÓN DE ECUAVISA

Así lo dio a conocer Ecuavisa. Esto estaría “creando un problema entre ellos dos” termino de mencionar el Mediterráneo.

Shakira y Lewis Hamilton levantan nuevas sospechas de supuesto romance

Hace unos días, Hamilton compartió con sus 34.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram una serie de imágenes de sus resientes vacaciones.

Si bien había diferentes fotos y videos en los que se encontraba con familia y amigos, lo que llamó más la atención fue un pequeño clip en el que aparece en lo que aparenta ser un estudio de grabación, muy similar al que mostró la cantante de éxitos como “Hips don’t lie” y “TQG”.

“Un brindis por los momentos de desconexión. Hablamos pronto”, escribió el piloto para acompañar a las imágenes, las cuales se robaron la atención de los fans de la intérprete, pues el lugar es muy similar al que utilizó Shakira hace unas semanas.

Cuando estuvo trabajando en Los Angeles, California. Hay que recordar que, en aquel momento, también se dijo que la originaria de Barranquilla, Colombia, habría estado con el piloto debido a que en su fotografía aparecía una gorra idéntica a las que él usa.

