Shakira y Drake enfrentan rumores de romance y Gerard Piqué da clases de educación sexual

Shakira sigue teniendo rumores de romance por todos lados. Primero, fue la estrella de la NBA a Jimmy Butler. Después y casi al mismo tiempo, el campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton y hasta su compañero en Te Felicito, Rauw Alejandro, ha estado metido en ese “paquete”. Ahora los rumores apuntan al exponente de Hip Hop, Drake. Shakira y Drake fueron vistos saliendo de una misma fiesta anoche en Los Ángeles 👀 pic.twitter.com/FiHDrOPGWs — PartySV (@Partysvtw) August 14, 2023

Mismo que dio un concierto el día sábado en el Kia Fórum Inglewood en Los Ángeles, donde además él mismo subió a la tarima al exponente de género urbano, Bad Bunny. Mismo por fin lo vimos besar a Kendall Jenner y que estaba acompañado por Kim Kardashian también. El hecho que a Shakira no se le vio en el concierto del intérprete de Work, Drake, pero sí se sospecha que estuvieran juntos al día siguiente.

Shakira en West Hollywood, California, saliendo del mismo lugar donde había más celebridades entre ellos Drake. Está mujer se pone más hermosa cada día. No hay palabras ✨ pic.twitter.com/LFarsNXnsl — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) August 13, 2023

Fueron vistos saliendo con minutos de diferencia de la misma fiesta en West Hollywood, lugar en donde también estuvo Shakira hace unos días hasta estas horas de la madrugada. Como ya era probablemente esto se haya tratado del after party de Drake. Por supuesto, la estrella colombiana, que se encuentra en Los Ángeles, tuvo que haber sido invitada. A pesar de que dejaron la fiesta casi al mismo tiempo, no hay otra cosa que indique que entre ellos puede haber algún tipo de conexión. Sin embargo, los rumores están.

Gerard da clases de educación sexual en transmisión de la Kings League

No es raro ver a al futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, bromeando con su compañero de la Kings League, Ibai Llanos. Este siempre le pregunta por cuestiones relacionadas con el amor y el corazón, y hacen una especie de parodia en la que todo el mundo termina riendo. Claramente, Gerard Piqué pone su granito de humor negro. En esta oportunidad, el ex de Shakira estuvo dando clase de una especie de clase de educación sexual.

Me encanta cuando Gerard se pone en modo profesor de la ESI (Educación Sexual integral). Lo celebro 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/B2xs0FlUZv — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) August 10, 2023

“Tienes, llámale, como quieras, un elemento aquí que lo introduces en la vagina de la mujer, que sale un hijo… ¿Por qué no podemos explicar esto pero de forma natural? No, pero ¿por qué no hablarlo en las escuelas”, se le escucha decir a Gerard.

Ante la respuesta de Llanos de si le gustaría dar clases de esto, el ex deportista dijo que sí y agregó consejos de amor: “¿Qué hago yo en mi primera noche, cómo lo hago? Ostia es difícil, ¿por qué no explicarlo de forma más natural?, ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a eso? Yo lo haría clases a niños… Explicarlo… A mí no me lo explicaron nunca en el colegio”, agregó.

Shakira y Gerard Piqué hicieron la paz

Según fuentes cercanas a ambos lados, tanto la intérprete de Acróstico y Copa Vacía, como el catalán, parece estar llevando la fiesta en paz. Según la revista Vanitatis de El Confidencial, han cumplido el acuerdo a cabalidad y no ha habido quejas algunas, ni reclamos. Gerard Piqué junto con su novia Clara Chía Martín han acordado que, cuando Milan y Sasha están de visita, ella, pues, debe mantenerse a distancia y esto parece estar funcionado muy bien. Clara Chía Martí y Gerard Piqué en Barcelona. Foto: The Grosby Group.

Aseguran que así los niños no tienen incomodidad y la madre de estos, es decir, Shakira tampoco. Los chicos están terminando de pasar la última etapa de vacaciones con su padre y regresar a la Miami para iniciar su nuevo periodo escolar, donde ya tienen meses viviendo. Shakira, según la misma fuentes, está muy feliz y tranquila, rodeada de amigos y familiares cercanos en el lugar en el que decidió fija residencia por segunda vez en su vida. A pesar de que, los rumores romances seguían rodeando a la colombiana, estas mismas fuentes dicen que se está disfrutando tu soltería y el mundo entero se lo está aplaudiendo. Shakira durante el Grand Prix de Gran Bretaña 2023. Foto: Getty Images.

Gerard Piqué lleva viento en popa con su relación con Clara Chía y ya se sabe que mudaron juntos a una casa en las afueras de Barcelona, que pertenecía a la familia de él y donde Shakira habría pasado una etapa de su vida. Al parecer, la casa fue remodelada y ellos se encuentra muy felices lejos del foco de la prensa.

Sigue leyendo.

– Shakira presume escote y bate el pecho en TikTok al recordar su éxito “Whenever, Wherever”

– Clara Chía y sus amigas llaman a Shakira: “Vieja bruja menopáusica”, dice Roberto Antolín

– Gerard Piqué habla del amor: “Hay que decir a tu pareja que la amas cada día”

– Gerard Piqué iguala a Shakira y saca Milan en una transmisión de la Kings League

– Boda en la familia de Gerard Piqué y Clara Chía Martí será un miembro más