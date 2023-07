Shakira y Rauw Alejandro enfrentan rumores de romance tras truene con Rosalía

Shakira parece seguir en el ojo del huracán no solo por sus éxitos, sino también por sus polémicas del corazón. Ahora que su amigo y colaborador musical Rauw Alejandro tronó con Rosalía. Todo parece indicar que los rumores con de romance con la colombiana, con la cual grabó el éxito, Te Felicito, ya están levantados.

Ayer dimos a conocer que las imágenes de Rauw Alejandro y Shakira dándose un chapuzón en un río de Puerto Rico junto a Milán y Sasha estaban inundando el internet. Hoy la revista People confirmaba, a través de un comunicado que le enviaron de manera exclusiva, la ruptura del compromiso del cantante de género urbano y la española Rosalía.

Rauw Alejandro y Shakira estaban con varios amigos y todo parecía ser un simple compartir entre compañeros. Hoy, después de darse a conocer la ruptura con Rosalía, pues los fans de todos los involucrados apuntan cuestiones del corazón con la intérprete de Acróstico y Copa Vacía.

Shakira y Rauw Alejandro juntos en la soltería

Justo Rauw Alejandro fue de los primeros amigos musicales de Shakira que estuvo cerca, cuando apenas se daba a conocer públicamente la ruptura con el ex jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué. Cuando salió Te Felicito, no muchos entendían de que iba el tema hasta que los rumores de separación se hicieron más notorios. El cantante boricua demostró su apoyo en su momento a su amiga colombiana.

Ahora está sucediendo lo mismo después que se anunciara el truene entre Rosalía y el autor del álbum Playa Saturno. No era un secreto lo unida que era esta pareja de la música latina y el afecto que le tenían muchos de sus fans, quienes no solo se enamoraron de su música sino también de su historia de amor. Shakira está retribuyendo el apoyo incondicional a quien estuvo ahí esos momentos duros.

Rauw Alejandro junto a Shakira y su familia hace días en Puerto Rico.

📸 @alanismarieg_ pic.twitter.com/gZjmc9g802 — Rauw Alejandro Daily (@RauwDailyEsp) July 24, 2023

No solo el truene de Rosalía y Rauw Alejandro, Shakira y Lewis Hamilton tampoco van

Aunque básicamente fue a través de las redes sociales y los medios de comunicación que se habló de la cercanía entre el campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton y Shakira, hace unos días las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vásquez (Las Mamarazzis) daban a conocer una versión de esta historia.

Aseguran que inicialmente Shakira fue invitada a la carrera en Miami de Lewis Hamilton por el equipo de relaciones públicas de la escudería McLaren y del evento en general. No es un secreto las grandes estrellas que efectivamente invitan como ella y Tom Cruise.

Las Mamarazzis aseguran que, para el segundo encuentro, una carrera en Barcelona, probablemente ellos hayan puesto de acuerdo, ya que Shakira tenía que ir a dejar a Milan y a Sasha con Gerard Piqué, como parte de la cuerda del acuerdo de custodia que hicieron. Hacia la tercera carrera en Gran Bretaña y según lo que explican Laura Fa y Lorena Vázquez, fue la intérprete del Waka Waka la que solicitó tickets VIP para asistir a la carrera.

Lewis Hamilton habría dicho a los relacionistas públicos que no pasaba nada, pero que por favor no se acercara a su motorhome o alguno de los lugares donde él se preparaba para la carrera. Las españolas aseguran que quizás el corredor de Fórmula 1 no quiere que se le relaciones más con Shakira. De hecho, se dejó ver hace poco en un yate con Eiza González y con una tenista.

Hasta el momento de cierre de esta nota, no se ha hecho más referencia a Shakira, ni a Lewis Hamilton y tampoco se les ha visto juntos. En cuanto a Rosalía y Rauw Alejandro, aún se desconocen los motivos de su ruptura. Rosalía y Rauw Alejandro son inseparables. Foto. The Grosby Group.

Sigue leyendo:

– Fans de Rauw Alejandro se entraron a trompadas en concierto de Tijuana

– Rosalía pide receta de aguachile a sus fans mexicanos: “Sería un sueño aprender a hacerlo”

– FOTO de Rosalía y Rauw Alejandro el día que se comprometieron en Puerto Rico

– EP de Rosalía y Rauw Alejandro “RR”: 3 años, 3 canciones y 3 videos

– Rauw Alejandro puso a Becky G a perrear en su concierto en Los Ángeles

– Rosalía y Rauw Alejandro revelan cómo fue que se comprometieron ¡Muy romántico!

– Rosalía y Rauw Alejandro se incomodan ante pregunta sobre Bad Bunny